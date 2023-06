Tour de France bez Frooma? ‚Tým mu nevěří,‘ říká König. Zlomenina Pogačarovi vadit nebude, dodává

Letošní ročník slavné Tour de France startuje už v sobotu 1. července, ale čeští fanoušci bohužel žádného z našich cyklistů na startu neuvidí. Stejně tak pětinásobného šampiona Brita Chrise Frooma, který se nevešel do nominace svého týmu. „Bere to asi s rezervou, protože nejlepší roky má pravděpodobně za sebou,“ komentuje Froomovu neúčast jeho bývalý stájový kolega Leopold König v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 11:04 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chris Froome | Zdroj: Reuters

Překvapilo vás, že váš někdejší týmový parťák a pětinásobný vítěz Tour de France Chris Froome se letos nevešel do nominace stáje Israel Premier Tech?

Je to určitě těžké jak pro něj, tak pro tým, protože jestliže ho nevzali, znamená to jediné, že mu nevěří a že na to nemá výkonnost. Jinak by ho stoprocentně vzali, protože nemají jediný důvod ho nechávat doma. Bohužel, jeho výkonnost neodpovídá výběru týmu na Tour a tak to v profesionálních týmech je, pokud nemáte výkonnost dostat se do áčkového týmu, tak vás nevezmou a je úplně jedno, jestli jste Chris Froome anebo někdo jiný.

Vy jste s ním měl možnost poznat se osobně během společného působení v týmu Sky. Dokážete s ohledem na jeho povahu odhadnout, jak se asi cítí?

Obecně po tom jeho těžkém zranění je to pro něj cesta, která není úplně jednoduchá. Je sice protkaná spousty úspěchů z návratu, ale i trochu návratem do reality, protože se už nikdy nedokázal dostat na vrchol své nejlepší formy. Bere to asi s rezervou, nejlepší roky má pravděpodobně za sebou a to, co si prožil s tím pádem, tak ho určitě poznamenalo. Nemyslím si, že by byl nějak v depresích, ale rozhodně to, že se nedostal na Tour je pro psychiku jezdce jako on určitě velká rána.

Kdo myslíte, že se letos bude o žlutý dres pro celkového vítěze přetahovat?

Tam je to jednoznačné – Jonas Vingegaard vs. Tadej Pogačar a pak zbytek světa, kteří jsou někde o jeden level níž. Zbytek má dost podobnou výkonnost, David Gaudu, Emanuel Buchmann, Mikel Landa, Enrique Más, Richard Carapaz. Těch cyklistů je opravdu hodně, ale na tu první dvojici bohužel nedosahují. Průběh by mohl být podobný jako loňský rok, kdy si tato dvojice jela vlastní závod a za nimi vždy vlál Geraint Thomas, který měl sice obrovskou formu, ale na ně prostě nestačil.

Jak moc bude Pogačara limitovat zlomená ruka, se kterou v sobotu nastoupí do závodu?

Pokud bude startovat s ortézou, tak bude přizpůsobená tomu, aby mohl bez omezení držet řídítka, brzdit a zatáčet v kopcích. Omezovat ho to nebude, naopak se mu to může velmi pozitivně vrátit, protože bude odpočatý, bude jak fyzicky, tak mentálně připravený na třetí týden. Pro něj to bude taková novinka, protože za svoji kariéru nezažil žádné dlouhé zranění ani pauzu před Tour. Z mých zkušeností si troufnu říct, že bude mile překvapen, jak odpočatý na Tour bude.

Na letošní Tour letos bohužel nebude startovat žádný z českých zástupců. Kdo by si však podle vás svými výkony účast zasloužil?

Rozhodně tu výkonnost má Mathias Vacek, to je bezpochyby. Je otázka, kdyby Jan Hirt nejel Giro, tak by se do týmu na Tour vešel, to stejné Josef Černý. Pavel Bittner je zatím věkem velmi mladý, takže je týmy zatím šetří na menší závody nebo na Vueltu. Je to škoda pro českého diváka, ale do budoucna se nemusíme ničeho bát a zase budeme české jezdce na Tour vídat.

Jakmile skončí Tour de France, tak na našem území startuje Czech Tour. Jak vrcholí její přípravy?

Jsme už v podstatě v dokončovací fázi, spoustu věcí máme hotovo a už jen řešíme detaily. Máme veškerá povolení, podepsaných 20 týmů z 21, takže už se pomalu chystáme na start, který je velmi brzo a záhy po Tour. Těšíme se, že využijeme trochu euforie z tohoto velkého závodu.

