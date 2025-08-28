Cyklista Froome měl při tréninku nehodu, letěl pro něj vrtulník. Čtyřnásobný vítěz Tour musí na operaci
Britský cyklista Chris Froome byl ve středu vrtulníkem převezen do nemocnice ve francouzském městě Toulon. Čtyřnásobný vítěz Tour de France byl hospitalizován poté, co utrpěl zranění během pádu při tréninku na jihu Francie. Čtyřicetiletý jezdec stáje Israel-Premier Tech na sociální síti X uvedl, že ho čeká operace.
Froome utrpěl při středečním tréninku zlomeninu bederního obratle a také si zlomil pět žeber. Nikdo ostatní se do nehody nepřipletl, píše britský server BBC.
Jeho zdravotní stav je však dobrý, protože neutrpěl žádné poranění hlavy, jak potvrdil i jeho zaměstnavatel Israel-Premier Tech.
Francouzský sportovní deník L'Equipe ještě dodal, že poté, co byl Froome přivezen do nemocnice, komunikoval s personálem.
Rodák z keňského Niarobi vyhrál Tour de France poprvé v roce 2013, triumf zopakoval v letech 2015 až 2017. V roce 2017 se dočkal celkového prvenství i na Vueltě, zároveň jako třetí jezdec v historii v jednom roce ovládl Tour i Vueltu.
V roce 2018 vítězstvím na Giru zkompletoval jako sedmý cyklista v historii triumfy na všech Grand Tours, navíc vyhrál závody „velké trojky“ po sobě, což se před tím povedlo jen Belgičanovi Eddiemu Merckxovi a Francouzovi Bernardu Hinaultovi.
Zlomem jeho kariéry byla vážná nehoda na Critériu du Dauphiné v roce 2019, kdy se očekával jeho útok na páté prvenství na Tour. Zlomil si tehdy stehenní kost, loket a několik žeber. I když se do pelotonu vrátil, už nikdy se nedostal na předchozí úroveň.
