‚Cílem není, aby se lidi ztráceli v lese.‘ Světový den orientačního běhu chce přilákat účastníky k přírodě

Orientační sporty patří spolu s florbalem k nejpočetnějším neolympijským sportům v České republice. Sport v přírodě lidi láká stále víc, letos má svaz více než 13 tisíc členů. Pomáhají k tomu i akce pro veřejnost jako třeba Světový den orientačního běhu.

„Je to rodinný sport. Sport, který se dá dělat na vrcholové úrovni a naopak sport, který se dá vyloženě dělat jenom rekreačně. To je cíl, aby IOF, která má olympijské ambice, představilo orientační sport jako zajímavý,“ vyjmenovává pro Radiožurnál předseda svazu orientačních sportů Radan Kamenický základní cíle Světového dne orientačního běhu, který už potřetí pořádá Světová organizace IOF.

„Nejsou přesně daná pravidla, jak to má probíhat. Je to na libovůli lokálních pořadatelů, to znamená, že ani náš svaz nedává přesná pravidla, jak by to mělo vypadat, ale vždycky klub v tom místě si zvolí formu, jaká je mu nejbližší,“ přibližuje Kamenický.

„Cílem akce není to, aby se lidé někde ztráceli v lese, spíš jde o to, aby pochopili, že mapa není nic složitého. Mapa je v podstatě obraz terénu, a že to není žádná věda,“ má jasno předseda svazu orientačních sportů.

„Myslím, že ve srovnání s GPS je lidská hlava pořád dokonalejší. To znamená, kdo zvládá mapu, tak si poradí s orientací v terénu výrazně lépe než všechny GPS technologie,“ myslí si Kamenický,

Zájem o orientační sporty roste nejen ve světě ale i v České republice. Na letošní světový den je přihlášeno už přes 70 států z celého světa a podle člena svazu Jana Picka by účast mohla být letos velká.

„Nebavíme se jenom o tom hlavním dnu Světového dne orientačního běhu, který připadá na středu 23. května, ale akce může proběhnout až do 29. Zatím je připraveno 71 akcí a očekávaná účast se pohybuje okolo 11 tisíc lidí jen v České republice. Cílem pro letošní rok je půl milionu účastníků po celém světě,“ dodává Picka.