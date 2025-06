Cink poprvé v kariéře vyhrál závod Světového poháru horských kol. Zvládl to jako druhý Čech v historii

Biker Ondřej Cink vybojoval ve 34 letech v rakouském Leogangu premiérové vítězství v závodě Světového poháru v cross country v elitní kategorii mužů. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2015 vyhrál senzačně po dlouhé sólové jízdě se suverénním náskokem 18 sekund před Švýcarem Mathiasem Flückigerem. Leogang (Rakousko) 16:41 8. 6. 2025 (Aktualizováno: 17:01 8. 6. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Cink | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před Cinkem triumfoval ve Světovém poháru z českých jezdců jen Jaroslav Kulhavý. Olympijský vítěz a mistr světa nasbíral v prestižním seriálu v letech 2010 až 2015 devět výher.

Cink, kterého v posledních letech trápily zdravotní potíže, se prosadil na stupně vítězů ve Světovém poháru po dvou letech. Předloni byl právě v Leogangu třetí. Jeho nejlepším výsledkem dosud bylo druhé místo.

„Mám obrovskou radost, protože na tohle jsem čekal hrozně dlouho. Mockrát jsem byl druhý,“ uvedl Cink v televizním rozhovoru. „Tohle místo mám opravdu rád. Tady za kopcem v Saalfeldenu jsem se stal mistrem světa do 23 let. Pak jsem tu byl často na pódiu. Už jsem měl za to, že moje kariéra je u konce, protože jsem tu jeden z nejstarších,“ prohlásil.

Ve Světovém poháru dosud vyhrál dvakrát jen v kategorii do 23 let. Mezi elitou se dočkal až nyní. „Zdejší trať mi sedí, ale podmínky mi nevyhovovaly. Bylo bláto a klouzalo to. Nevím, co se přihodilo. Povedlo se. Je to úžasné,“ řekl Cink. V průběžném pořadí poskočil na sedmé místo.

V sezoně byl dosud nejlépe šestnáctý před dvěma týdny v Novém Městě na Moravě. „Konečně se mi povedl start. Věděl jsem, že musím být od prvního kola vepředu, protože kluci za mnou jsou rychlejší ve sjezdu. Držel jsem se svojí taktiky a vyšlo to dokonale. Dvě kola před koncem na mě přišla krize. Ale když jsem viděl ten odstup, dal jsem do toho v posledním okruhu a posledním stoupání všechno,“ uvedl sedminásobný český šampion.

