Cink zachytil únik na alpské vrcholy: Byl jsem překvapený, že tam pořád jsem

Český cyklista Ondřej Cink byl součástí úniku, ze kterého vzešel vítěz 17. etapy Tour de France. Při své premiérové účasti na na nejslavnějším závodě světa se držel s čelem až těsně pod vrchol slavného Galibieru. V cíli mluvil s reportérem Radiožurnálu Tomášem Kohoutem. Serre Chevalier 19:44 19. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Cink | Foto: Tomáš Kohout

Ondro, gratulujeme k výkonu, který jste podal. Jak se jelo v úniku na Col de la Fer a pak až na Galibier?

Začátek byl hodně intenzivní. Než odjel únik, bylo to hrozně náročné. Pak se jelo celkem slušné tempo, které mi docela vyhovovalo, ale pak k nám doskočilo Contador a na Télégraphe jel Bauke Mollema brutální tempo. Byl jsem hodně překvapený, že jsem tam pořád byl.

Galibier jako první vyšlápl Slovinec Roglič a vyhrál etapu. Froome zvýšil náskok Číst článek

I na Col du Galibier jste se držel na dohled vedoucí skupině.

Vyjel jsem Télégraphe a dokázal jsem trošku odpovědět na začátku posledního kopce. Nastoupili Roglič s Contadorem a já jsem je pořád viděl tak na 20 vteřin. Chvíli jsem je měl už tak na deset vteřin, ale pak začali nastupovat a už jsem to nedokázal dotáhnout, ale bojoval jsem až nahoru.

Věřil jste si v takhle drsné etapě? Dalo se tipovat, že budete v úniku spíš v prvním týdnu, třeba ve Vogézách.

Snažil jsem se o to, ale na Tour de France není jednoduché být v úniku. Musíte mít štěstí a vytipované ty správné lidi. Dnes jsme věděli, že Matthews bude chtít být v úniku. Měl jsem štěstí, že jsem byl za ním a dokázal jsem do úniku skočit.

Jaké to jsou pocity, když se to povede na nejslavnějším závodě světa a na proslulých kopcích?

Snažil jsem se o to, věděl jsem, že to jsou hodně slavné kopce a chtěl jsem do toho dát všechno, být tam, být vidět a ukázat dres. Bylo to hlavně přání týmu, takže si myslím, že mám splněno.

Celý den v úniku #TDF2017 přes #Galibier sakra bolí a vyčerpá. Ondřej #Cink vybojoval 17. místo! Ke slyšení ve 20:20 na @Radiozurnal1 pic.twitter.com/RzkDZqMkS7 — Tomáš Kohout (@tkohout) 19 July 2017