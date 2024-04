Čínští plavci užili před olympiádou v Tokiu zakázanou látku, někteří z nich pak vybojovali medaile

Do olympijských her v Paříži zbývají zhruba tři měsíce, ale nyní se začalo hlasitě hovořit o minulých Hrách v Tokiu. Na nich totiž startovalo 23 čínských plavců, kteří však podle australského deníku Herald Sun měli půl roku před olympiádou pozitivní testy na zakázané látky. Někteří z nich navíc na Hrách vybojovali cenné kovy a to včetně těch zlatých.

Tokio 14:42 20. dubna 2024