Cleveland zničil v NBA Miami 138:83 a hladce postoupil do čtvrtfinále. Golden State vedou v sérii 3:1

Cleveland nechtěl sérii s Miami protahovat, na soupeře vletěl a první čtvrtinu vyhrál 43:17. Hráči Heat rezignovali a bylo jen otázkou, jak vysokého vítězství Cavaliers dosáhnou a zda překonají rekord play-off.

Tím je výhra o 58 bodů, kterou předvedlo Minneapolis nad St. Louis v roce 1956 a Denver nad New Orleans v roce 2009. Los Angeles Lakers pak přehráli Golden State o 56 bodů v roce 1976.

Cavaliers dnes vedli v koncovce dokonce o 60 bodů, než Heat v poslední minutě pěti body porážku zmírnili a vyhnuli se tak historickému zápisu. I tak je to pro Miami nejvyšší debakl v klubové historii, dosavadní maximum bylo o 37 bodů. A to před dvěma dny rovněž od Clevelandu.

Ve čtvrtém zápase už v poločase Heat prohrávali o 39 bodů. „Byli jsme jasně pokořeni. Vypadali jsme ale takhle špatně kvůli tomu, jak skvěle hrál soupeř. Rozhodně jsme něco takového nečekali. Oni to posunuli na úplně jinou úroveň,“ řekl trenér Miami Eric Spoelstra.

„Skvělé vůdcovství od všech v týmu. Přijeli jsme sem se správnou mentalitou. Nedovolili jsme si jediné polevení. A to je vzácné,“ liboval si naopak kouč Clevelandu Kenny Atkinson.

Donovan Mitchell k výhře přispěl 22 body, měl hned pět dvouciferných spoluhráčů a nikdo z týmu nemusel odehrát více než 25 minut. V poslední části dostali šanci jen náhradníci.

