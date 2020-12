Baseballisté Clevelandu po 105 letech změní název. Kvůli tlaku organizací přestanou být Indians

Už vloni se Cleveland vzdal loga se šklebícím se indiánem používaným od roku 1947 poté, co jeho zástupci uznali námitky, že je nevhodné. Nyní se po několika měsících diskusí rozhodli i pro změnu názvu, informuje list The New York Times.

První velkoklub změní tradiční název. Vedení Washington Redskins ustoupilo sílícímu tlaku Číst článek

Baseballisté Clevelandu napodobí tým amerického fotbalu z Washingtonu, který se v červenci po nátlaku sponzorů vzdal po téměř 90 letech jména Redskins (Rudokožci). Svůj název letos změnil i účastník kanadské ligy amerického fotbalu Edmonton Eskimos.

Tlaky na přejmenování sportovních klubů s pohrdavými či stereotypními názvy vzrostly v létě během protirasistických protestů po smrti Afroameričana George Floyda při policejním zákroku.