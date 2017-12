'Čo chýbalo, dvě desetinky zamrzí.' Baumrtová na znakařské stovce porazila sebe samu

Simono, páté místo na ME je výborný výsledek, čas 57:27 také. Mohla jste od závodu čekat víc?

Přála jsem si, abych se ve vodě cítila dobře. Aby mi to jelo a netrápila jsem se. Čas je naprosto skvělý, i to umístění je naprosto skvělé. Skoro nikdo mi tady nechybí kromě jedné Britky, moje znaky jsou zrovna hodně nabité. Je to naprosto fantastické a jsem hrozně ráda, že se mi podařilo ještě o půl vteřiny zlepšit oproti včerejšku.

Jak jste se ve vodě cítila?

Dobře. Tuhla jsem, ale bylo to takové normální tuhnutí. Cítila jsem záběr, to bylo skvělý. Ale čo chýbalo, dvě desetinky trošku zamrzí.

Nastupovala jste v bundě s kožichem, proč?

Protože mi je občas zima. Takhle byla jistota, že mi zima nebude.

Vystartovala jste tak, že Mie Nielsenová vedle vás nestíhala. Tušila jste, že byste mohla mít takhle dobrý start?

Je to hodně dobrý skalp, protože jsem Mie nikdy neporazila. Možná v tréninku občas nějakou padesátku, Mie je takový můj tréninkový partner. Až na konci, když jsem dojížděla, všimla jsem si, že je dost za mnou, tak jsem si říkala, že by to mohlo být fajn. A taky bylo.

A Simona Baumrtová 5.!!!!!! https://t.co/1jaYt84gwW — Jan Povysil (@JanPovysil) 14 December 2017

Při poslední obrátce vám nevyšlo moc tempo. Musela jste dokopávat až úplně do konce.

To je otázka. Kdybych udělala ještě jeden záběr, tak by to třeba bylo pomalejší. Vždycky, když to nevyjde úplně přesně, tak je to o rozhodnutí, jestli ještě jeden záběr, nebo jen kopat. Ale myslím, že to bylo docela dobré, akorát to vlnění už bylo těžké.

Jsem nadšená, takový čas jsem ani nečekala. Chtěla jsem se poprat o co nejlepší výsledek a hlavně přeprat sebe, což se povedlo. Ale myslím, že ty dvě desetiny mě malinko mrzet budou, je to kousíček.