Bývalého cyklistu Königa naplňuje organizování závodů, čas strávený na kole omezil na šestinu

Leopold König patřil mezi nejlepší české cyklisty posledních let. Účastnil se závodů Grand Tour, vyhrál etapu na Vueltě, dojel v první desítce celkového pořadí Tour de France i italského Gira. Kvůli zranění ale nejprve přerušil a následně i ukončil kariéru. Zdálo by se, že volného času by v pětatřiceti letech měl mít v současnosti nadbytek, není to ale tak docela pravda. Praha 16:11 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý cyklista Leopold König | Zdroj: Profimedia

I po konci kariéry nezanevřel Leopold König na cyklistiku. Kromě organizací závodů se někdejší účastník Grand tour a vítěz etapy na Vueltě pořád rád posadí na kolo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co v současnosti dělá bývalý cyklista Leopold König? Zjišťoval Petr Kadeřábek

„Rozhodně ho je víc, co jsem doma, ale času moc není, abych řekl pravdu,“ usmívá se Leopold König, který se zapojil do organizování významných závodu na českém území hlavně pro mladé cyklisty.

„Chystáme dva velké závody. Jedním z nich je Závod míru do 23 let a Czech Tour, který plánujeme zase trošku povýšit. Závod míru nedokážeme dostat výš, protože výš už nic v kategorii do 23 let nic není. Ale Czech Tour se snažíme každoročně dostat na start lepší týmy, lepší trasy, bezpečnější trasy, být blíž k divákům a mít víc diváků na trati,“ popisuje Radiožurnálu Sport Leopold König náplň své současné práce.

Rodák z Moravské Třebové působil v nejlepších profesionálních týmech od roku 2006 a nasbíral velké zkušenosti, které se snaží předat a zdá se, že v organizování závodů se našel.

‚Znamená to pro mě všechno.‘ Vítěz Tour de France Vingegaard prodloužil s týmem Jumbo-Visma Číst článek

„Naplňuje mě to, protože je to teď můj jediný kontakt s cyklistikou. Baví mě předávat zkušenosti, které člověk získá v profi pelotonu, baví mě spojení organizačního se závodním prostředím a předávat know-how z největších světových závodů našemu organizačnímu týmu,“ říká pětatřicetiletý König.

Šestinová porce kilometrů

Pracovně je, hlavně teď na začátku sezony, Leopold König hodně vytížený. Pokud si ale myslíte, že sám už na kolo nesedne, vyvede vás hned z omylu.

„Samozřejmě jezdím, protože je to pro profesionálního sportovce žádoucí, aby hned z několika důvodů pokračoval v nějaké kondiční údržbě, to nemusíme rozebírat. Tělo je zvyklé, ale už to jsou zlomky, navíc to kombinuji s tenisem, kterému jsem propadl. Každý den sportuji, to je pravda, ale kombinuji to s jinými sporty.“

A kolik že jsou ty zlomky v podobě kilometrů? „Řekl bych tak pět tisíc kilometrů, to znamená, že je to šestina,“ směje se nad svým současným ročním nájezdem kilometrů dnes už amatérský cyklista.