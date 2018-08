Olympijský výbor chce děti přivést ke sportu, pomoct má Olympijský víceboj

„Vím, že dnes už nejsou takové příležitosti, všude jezdí spousta aut, rodiče se o děti víc bojí. Doba se změnila, to se už nikdy nevrátí, ale je potřeba se té době přizpůsobit, protože pro děti je pohyb na zdravém vzduchu naprosto přirozený. Snažíme se různými formami a Sazka Olympijský víceboj je jedna z klíčových akcí, které by tenhle trend mohly zvrátit,“ vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, že právě olympijský víceboj může děti udržet v pohybu i po nástupu na základní školu.

ČOV se inspiroval hlavně v Německu, kde s podobnými projekty začali už před deseti lety a po pěti letech se začaly tamní děti opravdu víc hýbat.

„Děti, které se účastní olympijského víceboje, mají lepší výsledky. Až nás překvapilo o kolik, o 25 procent než jejich kolegové, kteří s tím teprve začínají. To je pro nás fajn zlepšení a myslíme si, že ten efekt není jen to, že děti víc cvičí ve škole, ale myslíme si, že to přenáší do domácnosti,“ pochvaluje si Jiří Kejval a dodává, že víceboj je vhodný i pro ty, kteří nejsou ve srovnání se svými vrstevníky tak pohybově nadané.

„Dítě soutěží proti sobě samému a kdo se zlepší nejvíc, ten je vítěz. To si myslíme, že by mohlo do velké míry tenhle hendikep eliminovat. Jedná se o nejlepší zlepšení, to je ten výsledek,“ říká Kejval.

Olympijský víceboj může rodičům pomoci i s výběrem sportu pro své potomky. Pro ty nejmenší je nejdůležitější všesportovní rozvoj, na jedno odvětví je vhodné zaměřit se nejdřív v šesti až sedmi letech. Ví to i olympijská vítězka ve sportovní střelbě Kateřina Emmons, sama maminka čtyř dětí.

„Mám to i ze své zkušenosti. Deset let jsem se věnovala plavání a strašně mě to mrzelo a pak už mě to opravdu ani nebavilo. Když mi pak bylo patnáct, tak jsem si našla sportovní střelbu, ale tam jsem se zařekla, že až budu mít svoje děti, tak je podpořím v tom, aby ke sportu měly vztah všeobecně. Třeba Sokol je v tomhle naprosto geniální, tam se tím zaobírají všeobecně a tomu strašně fandím,“ říká Emmons.

Kateřina Emmons by si navíc přála vznik takzvaných sportovních družin, ve kterých by školáci mohli sportovat i po skočení vyučování a rodičům by tak odpadlo náročné cestování.