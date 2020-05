Olympijský výbor schvaloval rozpočet na dva roky. ‚Pořád máme spoustu neznámých,‘ říká Kejval

Už měli nějaký plán, ale všechno se nakonec muselo odložit o rok. Český olympijský výbor (ČOV) proto schvaloval rozpočet nejen na tento rok, ale i na ten příští, kdy se budou konat letní hry v Tokiu. Praha 9:58 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval (uprostřed) hovoří s novináři 21. května 2020 v Praze ve virtuálním studiu, kde se poprvé v historii konalo plénum ČOV prostřednictvím videokonference. | Zdroj: ČTK

„Obrovská neznámá je pro nás třeba doprava a jaké na ni budou náklady. Bojíme se, že trochu vzrostou, protože jen dostat na olympiádu sportovce a náklad vyjde na víc než pětadvacet milionů korun. Takže to je pro nás velká otázka, kdyby se to třeba o dvacet třicet procent zvýšilo, tak to bude zásadní zásah do našeho rozpočtu,“ říká předseda ČOV Jiří Kejval.

A není to jen doprava, která může zásadně finančně promluvit do celkové částky rozpočtu.

„Zmrazili jsme veškeré náklady spojené s přípravou letních her, teď budeme akorát čekat, jak se mezinárodní společenství nastartuje, kolik budou stát letenky, jaká budou zdravotnická a epidemiologická opatření a tak dále. Pořád máme spoustu neznámých, ale snažili jsme se alespoň v rámci věcí, co víme, udělat nějakou rámcovou představu,“ říká Kejval.

V roce 2019 hospodařil ČOV s lehkým přebytkem 2,8 milionu korun, celkem měl k dispozici kolem 130 milionů. V tomto a příštím roce se počítá s částkou kolem 160 milionů korun s tím, že se kvůli posunu her přesune i část peněz na rok 2021.

„Museli jsme celý rozpočet překopat. Rozpočet na účast na olympiádě včetně různých kempů předtím je okolo 70 milionů korun. Část z toho jsme letos už utratili, to znamená, že to budeme muset příští rok nějak nahradit,“ říká Kejval.

„Číslo, které je pro nás důležité, je, kolik nás ta věc bude stát. Pohybujeme se někde mezi patnácti a dvaceti miliony korun. Týká se to i přípravy olympijského domu, olympijských festivalů, marketingového programu a tak dále,“ dodal Jiří Kejval po plénu ČOV, které se konalo poprvé v historii online jako videokonference.

Zprávu o hospodaření a rozpočtech na roky 2020 a 2021 bude ještě nutné schválit. Hlasovat se bude per rollam, tedy korespondenčním hlasováním.