V Novém Městě byla nejrychlejší Francouzka Lecomteová. Čábelická dojela ve třetí desítce

Závod Světového poháru žen v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě vyhrála s více než půlminutovým náskokem Loana Lecomteová z Francie. Nejlepší Češkou v úvodním klání série v celé sezoně byla Jitka Čábelická na 23. místě. Nové Město na Moravě 14:36 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězka SP v Novém Městě na Moravě Loana Lecomteová z Francie | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Třetí žena úterního short tracku Lecomteová vyhrála suverénně před Anne Terpstraovou z Nizozemska a svou slavnější krajankou Pauline Ferrandovou-Prévotovou. Čábelická ztratila na Lecomteovou téměř šest a půl minuty, na nejlepší desítku měla tříapůlminutové manko.

V 15.50 začne závod elitní kategorie mužů. Již dopoledne dojela Tereza Tvarůžková desátá v závodu kategorie do 23 let. V pátek se ve Vysočina Areně pojede další závod SP v short tracku, o víkendu pak také v cross country.

Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě - cross country:

Muži:

Do 23 let: 1. Pidcock (Brit.) 1:24:11, 2. Balmer -27, 3. Albin (oba Švýc.) -34, ...36. Jirouš -6:16, 44. Jelínek -6:56, 59. Kučera -8:59, 66. Skála -10:14, 81. Hula -12:43, Bartek, Elčkner (všichni ČR) oba nedojeli.

Ženy:

Elite: 1. Lecomteová (Fr.) 1:22:06, 2. Terpstraová (Niz.) -31, 3. Ferrandová-Prévotová -37, 4. Geraultová (obě Fr.) -1:15, 5. Stiggerová (Rak.) -1:21, 6. Courtneyová (USA) -1:48, ...23. Čábelická -6:29, 38. Czeczinkarová -9:33, Štěpánová (všechny ČR) nedojela.

Do 23 let: 1. Marchetová (It.) 1:27:45, 2. Alvaradová (Niz.) -9, 3. Battenová (USA) -17, ...10. Tvarůžková -2:50, 17. Sásková -5:00, 33. Kučerová -9:33, 34. Neumanová (všechny ČR) -10:06.