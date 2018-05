V Novém Městě vyhrávají pouze dva bikeři. Naruší letos někdo hegemonii Kulhavého a Schurtera?

Na bikerské závody v Novém Městě na Moravě se vždycky snaží přijet v té nejlepší možné kondici, Světový pohár na domácích tratích je pro Jaroslava Kulhavého vcelku logicky jedním z vrcholů sezony. V jaké formě se ale v neděli v prestižním cross country předvede, to tentokrát tuší skutečně asi jen on a jeho trenér. Nové Město na Moravě 11:25 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biker Jaroslav Kulhavý v Novém Městě na Moravě | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Šestadvacáté místo a dva nedokončené závody. Před týdnem v Německu se Jaroslav Kulhavý zlobil po problémech s řetězem.

Jen dva bikeři vyhrávají v Novém Městě na Moravě elitní nedělní závod. Domácí šampion Jaroslav Kulhavý patří do zmíněně dvojice. Více si poslechněte v reportáži Marka Augustina.

V pátek už ve Vysočina Aréně při short tracku kvůli defektu. „De facto tam nebylo místo, když si to člověk při tréninku projížděl, kde by šlo píchnout,“ popsal Radiožurnálu. Takže z toho nakonec bylo jen nechápavé kroucení hlavou.

Trenér Viktor Zapletal ale zná svého svěřence tak dlouho a tak dobře, že takzvanou psychickou deku můžeme prý u Kulhavého vyloučit.

„Myslím si, že on není závodník, který se spokojí s prohrou. A on i defekt nebo takovou nepředvídatelnou věc bere jako určitý druh porážky. O to větší je potom jeho motivace vyhrát. Myslím si, že když ne v neděli, tak určitě v těch dalších závodech se to bude snažit Jára vykompenzovat,“ myslí si Zapletal.

Ale předchozí neúspěch se s rodákem z nedalekého Ústí nad Orlicí přeci jen do hlavního závodu potáhne. První dvě řady na startu jsou rezervovány jen pro 16 nejlepších ze short tracku, takže Kulhavý vyrazí na trať až za nimi.

„Když to nelehne nikde po startu přede mnou, nebo se to tam někde nezadrhne, tak na výkonnost se dá dopředu dojet, což se mi povedlo několikrát, když jsem nebyl v první lajně. Takže budu doufat, že to tak bude a potom už to bude fakt o tom, jestli člověk má výkonnost a samozřejmě o technických problémech. Ale to už snad ani nechci přivolávat, protože už by to bylo asi moc a k zamyšlení,“ řekl před závodem Kulhavý.

Důvod k zamyšlení už každopádně mají Kulhavého soupeři. Světový pohár v cross country totiž nevyhrál v Novém Městě na Moravě nikdo jiný než Kulhavý a švýcarský suverén Nino Schurter. Kulhavý se od 14.35 minut pokusí přidat třetí vítězství, Schurter už páté.