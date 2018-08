Uděláme maximum, abychom se dostali zpět na medailové pozice, říká posádka čtyřkajaku po osmém místě

Po čtyřech letech nemá český čtyřkajak medaili z mistrovství světa. V sezoně, kdy se posádka měnila, dokázalo sice české kvarteto postoupit do finále, ale v Portugalsku z toho bylo jen předposlední, osmé místo. Montemor/Portugalsko 18:05 26. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český čtyřkajak ve složení Jakub Zavřel, Radek Šlouf, Josef Dostál a Jan Štěrba při finálové jízdě na mistrovství světa | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Od úvodu dominovali na tribuně španělští fanoušci a na vodě německý čtyřkajak. Ten český už po úvodních desítkách metrů tušil, že ztrátu už nedokáže stáhnout.

Český čtyřkajak poprvé po šesti letech přijel z mistrovství světa bez medaile

„Nevím, co si o tom myslet. Sám si to chci nechat nějakou hodinu, dvě uležet v hlavě, než budu dělat nějaké závěry, ale určitě se nám to nepovedlo. I lodi na levé straně v horších podmínkách na větru nás předjely, takže nemůžeme být spokojený,“ hodnotil pro Radiožurnál závod Radek Šlouf.

V sedmé dráze sice foukalo, ale byla i horší místa pro závodění a třeba Slováci i tak dokázali české kvarteto předjet. Jakub Zavřel mluví o nepovedeném startu závodu.

„Mně se po startu zdálo, že loď nesedí rovně tak jako vždycky, ale že jsme se kývali ze strany na stranu. Nemohl jsem se pak dostat do tempa, na které jsem zvyklý, takže to se taky určitě promítlo do konečného výsledku,“ myslí si Zavřel.

Po dvou letech se do čtyřkajaku vrátil Josef Dostál, který chtěl další medaili po náročných individuálních závodech.

„Motivace byla, síla byla, akorát tohle byla naše nejhorší jízda, co se týká i tréninků. Mrzí mě to. Těšil jsem se na to. Myslel jsem si, že budeme mít na to bojovat o zlato, na což jsme nakonec rozhodně neměli. Uvidíme, jak dál,“ byl po závodě zklamaný Dostál.

Posádka čtyřkajaku byla zase jiná. Na složení, které vybojovalo dva bronzy na tehdy olympijském kilometru, zapomeňte a vyjmenovávat různé varianty by teď znělo jako čtení telefonního seznamu rychlostních kanoistů.

Každopádně čtyřkajak je jiný i než na červnovém mistrovství Evropy, kde ani nepostoupil do finále. Teď sice ano, ale bylo z toho osmé místo.

„Je pozitivní, že český čtyřkajak se vrátil do velkého finále, že jsme v konkurenci lodí, které by příští rok mohly vyjet olympiádu, ale ambice máme vyšší. Uděláme maximum pro další rok, abychom se dostali zpátky na medailové pozice,“ doufá Jan Štěrba.

Za rok už budou rychlostní kanoisti myslet během mistrovství světa, které bude hostit maďarský Szeged, na olympijskou kvalifikaci. Tam by na účast na hrách v Tokiu mělo stačit čtyřkajaku desáté místo. Do té doby ho ale čeká ještě dost práce.

Zklamaní kajakáři po osmém místě ve finále mistrovství světa | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla