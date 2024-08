V Brně zřejmě vznikne druhá tuzemská profesionální hala pro curling. Má podporu magistrátu

Brno bude po Praze zřejmě druhým městem v Česku s halou pro profesionální curling. Soukromý investor ji plánuje postavit v Černovicích nedaleko tržnice v Olomoucké ulici. Magistrát souhlasil s tím, že podnikateli s vlastním curlingovým klubem prodá potřebný pozemek. Část opozice je proti. Brno 14:52 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak znáte zimní sporty? | Zdroj: Shutterstock

„Ono je to jedno z posledních míst v Černovicích, kde se dá něco vymyslet a doplnit, co v Černovicích chybí. Tak si umíme představit nějaké sportoviště, které by sloužilo Černovicím pro širší veřejnost,“ říká opoziční zastupitel Černovic Ladislav Kotík, který kandiduje v krajských volbách za Hlas Moravy, podle kterého tyto představy curling nesplňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Brně zřejmě vznikna druhá tuzemská profesionální hala pro curling. Má podporu magistrátu, část opozice je vůči projektu skeptická. Více v reportáži

Městská část podle Kotíka měla využití plochy prověřit v územní studii. Starostka Petra Quittová, krajská kandidátka za STAN, to považuje za zbytečné. „Jsou to podle mě zbytečně vynaložené finanční náklady naší městské části. My přesně víme, jak ta curlingová hala bude situovaná, je zakreslená. Jsem typ člověka, který raději ty věci procesuje, než dává studie do šuplíku“ říká.

Projekt má i podporu magistrátu. Ten soukromému staviteli, zřejmě do konce roku, plánuje prodat pozemek, říká brněnský radní Tomáš Aberl (TOP 09) „Curling je velice rozvíjející se sport, který je velmi zajímavý, je na olympiádě. Může přitáhnout různou mládež,“ dodává Aberl.

Klub Curling Brno chce halu s pěti drahami, pro nynějších 80 sportovců i veřejnost, postavit do čtyř let postavit a zaplatit ze svého.

Na mistrovství světa budeme bojovat o olympiádu, říkají curleři Paulovi. Vracejí se po mateřské pauze Číst článek

„Curling Brno vznikl proto, aby jednou jeho tým reprezentoval Českou republiku na olympiádě. Ta cesta k tomu je jednoznačně přes profesionální sportoviště s potřebným zázemím, které bychom právě v Brně rádi vybudovali. V České republice se hraje jenom v Praze a jiná místa profesionálně obsluhovaná nejsou,“ říká šéf klubu Lukáš Merta.

Kromě curlingu má nad sídlištěm vzniknout i hřiště pro Černovické ragbisty. To podporuje vedení městské části, tamní opozice i magistrát. Curling má ale díky soukromému kapitálu snazší cestu.

„Nakonec je všechno o penězích, takže díky tomu má snazší cestu curling. Ale samozřejmě bychom rádi, kdyby tam v budoucnu vzniklo i to ragby, protože Černovice mají ragbyový klub, ale nemají své sportoviště,“ potvrzuje výhodu curlingu radní Aberl (TOP 09).

Jak by se mohli ragbisté k pozemku v Černovicích dostat podle Aberla ještě prověří úředníci i právníci. Prodej pozemků pro curling by naopak už měl být jen v rukou politiků. Schvalovat by ho měli na některé ze schůzí zastupitelů do konce roku.