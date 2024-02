Curry rozhodl o vítězství Golden State v poslední sekundě. Krejčí se rozehrával College Park Skyhawks

Curryho našel přihrávkou z autu Brandin Podziemski, Bradley Beal ji promáchl. „Udělal jsem to po paměti. Naštěstí to vyšlo,“ řekl Curry, čtyřnásobný šampion NBA a majitel dvou ocenění pro nejužitečnějšího hráče ligy. Zápas byl vyrovnaný po celou dobu, ani jeden z týmů nevedl o víc než sedm bodů. Phoenixu nebylo nic platných ani 32 bodů Devina Bookera či 24 bodů a 10 doskoků Kevina Duranta.

Stephen Curry sealed the win against the Suns with this game-winner 🥶 pic.twitter.com/UbLfdsx6na