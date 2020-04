Základem je správné držení těla, radí pro cvičení doma mistr Evropy v klasické kulturistice Orava

Meditace, jóga nebo štípání dříví na zahradě. I to jsou způsoby, jak můžete posílit své tělo i v dobách, kdy se nedostanete do posilovny. Možností, jak si zacvičit doma nebo na zahradě je spousta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mistr Evropy v klasické kuluristice radí, jak si můžete zacvičit doma nebo na zahradě

Cvičení doma neznamená nutně jen dělat kliky, dřepy a sedlehy. Způsobů jak se udržovat mimo posilovnu je mnohem více, pokračuje fitness trenér a mistr Evropy v klasické kulturistice Boris Orava.

„Můžete začít meditovat, je to skvělá věc. Protahovat se a chodit do přírody, protože pobyt na čerstvém vzduchu je nenahraditelný a je to stejně lepší, než se mačkat ve fitnesscentru.“

K těmto aktivitám pak samozřejmě přidat výše zmíněné tradiční cviky. Velmi komplexní a efektivní jsou kliky. Je potřeba je ale provádět správně, tedy spíše pomalu a v celém rozsahu.

„Základem je držet zpevněný střed těla, pánev a páteř ve správné pozici. Pokud chcete posílit prsní svaly, tak si můžete podložit ruce a použít širší úchop. Užším úchopem se více zaměříte na ramena. Můžete také dělat kliky ve stojce,“ vysvětluje Boris Orava.

Kompenzační cviky

Aby nedocházelo k jednostrannému přetěžování, je vhodné kliky kombinovat s kompenzačním cvičením. Třeba s tzv. facepulls neboli obličejovými tahy, kterými posílíte horní část zad a mezilopatkové svaly. Další oblast, na kterou je vhodné se doma zaměřit, jsou nohy. Tady se nabízí široká škála možností.

„Dřepy na jedné noze, rumunský mrtvý tah nebo na zahradě posekat dřevo,“

Říká Boris Orava, podle kterého je zásadní přirozený pohyb na čerstvém vzduchu. Doporučuje třeba jízdu na koloběžce.

„Je dynamická a zapojí hlavní svalové skupiny, jako jsou hamstringy, hýždě, lýtka, střed těla a záda. Je to komplexní pohyb a dochází k protažení flexoru kyčle , což dnes všichni potřebují kvůli sedavému zaměstnání.“

Kromě cvičení je pak podle Oravy pro zdraví člověka minimálně stejně důležitý i správně nastavený jídelníček.