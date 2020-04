Jak protáhnout zatuhlá bedra, krk či hýžďové svaly? ‚Pěnový válec zastane roli maséra,‘ radí trenér

Domácí sportování by mělo být v době karantény důležitou rutinou. K protáhnutí či prokrvení svalů a kloubů může být vhodnou pomůckou třeba masážní válec, který může alespoň částečně nahradit práci maséra. Praha 12:58 15. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Válec dokáže udržet svaly trakční, to znamená, že se do nich a do nejbližších kloubů naleje krev,“ říká kondiční kouč. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Válců existuje celá řáda. Liší se několika aspekty, například délkou tvrdostí, dutostí a také zpracováním materiálu,“ popisuje pro Radiožurnál kondiční trenér Aleš Chytil.

„Pěnové válce o délce asi 90 centimetrů, které se hojně používají v lekcích pilates, slouží převážně k tomu, abychom si sami rozmasírovali zatuhlé partie celého těla, protože zastane roli maséra,“ říká Chytil, který se věnuje takzvané vývojové kineziologii.

Jak na takovou masáž? „Nejzákladnějším cvikem je lehnout si na válec na záda, což znamená položit ho na zem a rolovat se od bederní páteře až ke krční páteři. Poté lze samozřejmě rozmasírovat i zatuhlé hýždě, přední nebo zadní stehna i lýtka.“

Při první masáži mohou některá místa na zádech bolet či dokonce křupat. „Pokud člověku křupou záda ve chvíli, kdy se po nich válí, vůbec není důvod k obavám. Je to tím, že kloubní pouzdro nasaje vzduch a ten se pak potřebuje dostat ven,“ vysvětluje kondiční trenér.

Pokud by však tělo křupalo při pravidelném pohybu, tak je potřeba vyhledat lékaře. Válec ale může i tak být v současné době velmi dobrý pomocník.

„Dokáže udržet svaly trakční, to znamená, že se do nich a do nejbližších kloubů naleje krev. Tělo pak lépe funguje například v domácnosti, kde je stále potřeba hýbat se,“ říká kondiční trenér Aleš Chytil.