Základním cvikem pro posílení středu těla je brániční dýchání, říká poradce českých olympioniků

Svaly na lidském těle můžeme rozdělit na posturální a fázické. Posturální udržují vzpřímený postoj a mají tendenci ke zkrácení, naopak fázické mají tendenci k oslabení. Obě skupiny by měly zůstat v rovnováze, a tak dbejte při domácím cvičení na správný výběr a pravidelné střídání oslabených svalů. Základním cvičením pro posílení středu těla je brániční dýchání. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Tím nejdůležitějším místem na těle, kterému bychom se měli věnovat při každé tréninkové jednotce, je takzvaný hluboký stabilizační systém, neboli střed těla. Tam patří bránice jako hlavní dýchací sval, břišní svaly, pánevní dno a svaly okolo páteře,“ říká pro Radiožurnál Pavel Provázek, výživový a kondiční poradce některých českých olympioniků.

Základním cvičením pro posílení středu těla je brániční dýchání. Pro správné provedení je lepší začít v leže na zádech. Uvolněte se, srovnejte pánev a lopatky s podložkou. Jednu ruku si položte v oblasti pupku a druhou na hrudník.

„Zavřeme oči a začneme se nadechovat do břicha, které se lehce nadzvedne. Břicho by se při nádechu mělo rozšiřovat i do stran. Dechová vlna se postupně přesune do oblasti spodních žeber a hrudníku. Při výdechu první klesá břicho, po něm hrudník. Pokud vše zvládneme vleže, přecházíme do sedu a postupně trénujeme dýchání i ve stoje,“ popisuje Provázek.

Druhým důležitým cvičením je posílení pánevního dna. To je zhruba velikosti dlaně a představit si ho můžete v oblasti močové trubice. Jedním z vhodných cviků může být posilování v leže na zádech. Máme pokrčené dolní končetiny a zachováme mírné prohnutí v bederní páteři.

„Začátek cviku začíná v uvědomění si vtažení svalů pánevního dna. S výdechem postupně odlepujeme obratle v oblasti kostrče od podložky, až po obratle hrudní páteře. S nádechem postupně a pomalu uvolňujeme a relaxujeme tuto oblast a vracíme se do výchozí pozice. Opakujeme šestkrát až osmkrát ve třech sériích,“ radí Pavel Provázek.