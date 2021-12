Cyklista Cavendish se stal obětí vloupání, maskovaní muži ohrožovali noži i jeho rodinu

Britský cyklista Mark Cavendish potvrdil, že on a jeho rodina se na konci listopadu stali obětí násilného vloupání. Do domu bývalého mistra světa vnikli čtyři maskovaní muži, kteří jej a také jeho manželku s dětmi ohrožovali noži. Cavendish to uvedl v příspěvku na svém instagramu.

