,S Tadejem jsme předvedli úžasný souboj.‘ Vingegaard se raduje z obhajoby triumfu na Tour de France

Napínavé souboje, strhující duel dvou nejlepších cyklistů světa, ale nakonec suverénní vítěz. Takový byl letošní ročník Tour de France. Podruhé v řadě se stal králem Dán Jonas Vingegaard, když v závěrečném týdnu rozhodl dominantním výkonem v časovce a navíc Slovinec Tadej Pogačar vyhořel a významně ztratil v královské etapě. Paříž 10:49 24. července 2023

„Byla to dlouhá cesta, ale uteklo to neskutečně rychle. S Tadejem jsme předvedli parádní souboj a je to úžasný pocit. Moc jsem si závěrečnou etapu užil, hlavně díky dánským fanouškům,“ rozplýval se po výhře na Tour de France Jonas Vingegaard.

Letošní Tour de France dlouho splňovala všechna očekávání fanoušků a přinášela napínavé souboje a bitvu o každou sekundu mezi Jonasem Vingegaardem a Tadejem Pogačarem. To trvalo až do 16. etapy, kdy přišla na řadu časovka s cílem v Combloux.

Pogačar sice zajel časovku famózně, když ostatním soupeřům nadělil přes minutu. Vingegaard byl ale nedostižný. Riskoval v zatáčkách, nepolevoval a svůj náskok na hlavního rivala vytáhl na minutu a 48 vteřin. „V jednu chvíli jsem začal pochybovat o svém měřiči výkonů. Myslel jsem si, že je rozbitý. Pořád jsem jel hodně rychle, nejspíš jsem na kole zažil jeden ze svých nejlepších dnů vůbec,“ přiznal Vingegaard.

Rozhodující královská etapa

Hned další den po časovce byla na programu královská etapa, která prakticky rozhodla o konečném pořadí. Pogačar totiž při stoupání osm kilometrů před finišem úplně odpadl. Zatímco se čtyřiadvacetiletý Pogačar trápil, o dva roky starší Vingegaard ještě zrychloval a v cíli, v lyžařském středisku Courchevel, se radoval z celkového náskoku sedmi minut a 35 sekund. Pogačar po dojezdu jen marně hledal příčiny.

„Vůbec nevím, co se stalo. Pod poslední kopec jsem dojel úplně vyčerpaný. Jedl jsem dost, ale energie mi vůbec nešla do nohou. I díky podpoře týmu jsem pořád druhý,“ říkal slovinský cyklista.

Pořadí po královské etapě vydrželo až do konce Tour. V závěrečné etapě dojeli cyklisté do Paříže, nejrychlejší byl Belgičan Jordi Meuss. Králem celkového pořadí 110. ročníku Tour de France se stal Jonas Vingegaard z týmu Jumbo Visma, stejně jako v loňském roce.

Vingegaard s Pogačarem tak ovládli poslední čtyři roky nejslavnějšího cyklistického závodu. Na triumfy mají zatím vyrovnanou bilanci dva dva.

