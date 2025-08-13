Cyklistická Czech Tour přivítá týmy Visma i Quick-Step. Závod bude premiérově startovat v Praze

Ve čtvrtek odstartuje největší silniční závod v Česku. Czech Tour poprvé startuje v Praze, ale konec bude mít tradičně na Pustevnách v Beskydech. Zúčastní se ho worldtourové stáje Visma-Lease a Bike a Soudal Quick-Step. Domácí fanoušci se budou moci těšit na Josefa Černého, který hájí barvy právě „vlčí smečky“.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Na Czech Tour se představí v barvách týmu Visma-Lease a Bike Belgičan Cian Uijtdebroeks

Na Czech Tour se představí v barvách týmu Visma-Lease a Bike Belgičan Cian Uijtdebroeks | Foto: imago sportfotodienst / Fotoreporter Sirotti Stefano | Zdroj: ČTK

Největší hvězdy světového pelotonu do Česka (na rozdíl třeba od minulého roku, kdy se v tuzemsku představil třeba Julian Alaphilippe nebo Marc Hirschi) letos nedorazí.

Czech Tour se zúčastní několik kontinentálních týmů, tedy týmů na nižší úrovni. Potom jsou v žebříčku o stupeň výše „PRO“ kontinentální týmy, a až pak jsou ty úplně nejlepší, tedy worldtourové, které jezdi stabilně třeba Tour de France.

Tyto nejlepší stáje budou mít na Czech Tour letos pouze dvojnásobné zastoupení. V tuzemsku se představí Visma-Lease a Bike a Soudal Quick-Step, nicméně ani jeden tým nedorazí se svými největšími hvězdami. 

Nejvýraznějším jménem ze stáje Visma by mohl být dvaadvacetiletý Belgičan Cian Uijtdebroeks, který byl před několika lety považován za velký talent. Ačkoli se mu nějakou dobu tolik nedařilo, výsledky posledních závodů dokazují, že je na tom velmi dobře. 

České fanoušky potěší účast Josefa Černého, který má za sebou například vítěznou etapu na Giro d'Italia v roce 2020. V současnosti jezdí za tým Soudal Quick-Step, nicméně kontrakt s belgickou stájí mu po této sezoně vyprší a nový zatím nemá.

Jeho týmovým kolegou, který se v Česku také představí, je Belgičan Yves Lampaert, který dokázal vyhrát etapy na Tour i španělské Vueltě. 

Známým jménem, které bude od čtvrtka do neděle závodit na českých silnicích, je Alexandr Vinokurov mladší. Jedná se o syna jedenapadesátiletého Alexandra Vinokurova, který v posledních sezonách kariéry jezdil za tým Astana.

Kazašský mladík bude na Czech Tour hájit barvy stejné stáje, nicméně momentálně patří do jejího development týmu (jedná se o tým, který se zaměřuje na rozvoj mladých talentovaných cyklistů, obvykle v kategorii jezdců do 23 let – pozn. red.).

Premiérový start v Praze

Zajímavostí, která potká letošní ročník Czech Tour, je start v Praze. Dosud byl totiž závod výhradně moravskou záležitostí. První etapa povede z hlavního města do Karlových Varů, v pátek cyklisté pojedou z Pardubic na Dlouhé stráně v Jeseníkách.

Třetí etapa bude startovat v Prostějově a končit v Ostravě a v neděli závod vyvrcholí čtvrtou etapou z Kroměříže na již zmiňované Pustevny, kde se rozhodne o celkovém vítězi. 

„Naším cílem je neustále zlepšovat Czech Tour. Letos startujeme v hlavním městě, ale navštívíme i osvědčená tradiční místa. Pomáhají nám také přímé přenosy, které nám otevírají dveře do celého světa. Věřím, že fanoušci si užijí skvělou podívanou,“ řekl prezident závodu Robert Kolář pro web Czech Tour.

Martin Charvát, Karolína Laura Hornová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme