Cyklistická Czech Tour přivítá týmy Visma i Quick-Step. Závod bude premiérově startovat v Praze
Ve čtvrtek odstartuje největší silniční závod v Česku. Czech Tour poprvé startuje v Praze, ale konec bude mít tradičně na Pustevnách v Beskydech. Zúčastní se ho worldtourové stáje Visma-Lease a Bike a Soudal Quick-Step. Domácí fanoušci se budou moci těšit na Josefa Černého, který hájí barvy právě „vlčí smečky“.
Největší hvězdy světového pelotonu do Česka (na rozdíl třeba od minulého roku, kdy se v tuzemsku představil třeba Julian Alaphilippe nebo Marc Hirschi) letos nedorazí.
Czech Tour se zúčastní několik kontinentálních týmů, tedy týmů na nižší úrovni. Potom jsou v žebříčku o stupeň výše „PRO“ kontinentální týmy, a až pak jsou ty úplně nejlepší, tedy worldtourové, které jezdi stabilně třeba Tour de France.
Tyto nejlepší stáje budou mít na Czech Tour letos pouze dvojnásobné zastoupení. V tuzemsku se představí Visma-Lease a Bike a Soudal Quick-Step, nicméně ani jeden tým nedorazí se svými největšími hvězdami.
Nejvýraznějším jménem ze stáje Visma by mohl být dvaadvacetiletý Belgičan Cian Uijtdebroeks, který byl před několika lety považován za velký talent. Ačkoli se mu nějakou dobu tolik nedařilo, výsledky posledních závodů dokazují, že je na tom velmi dobře.
České fanoušky potěší účast Josefa Černého, který má za sebou například vítěznou etapu na Giro d'Italia v roce 2020. V současnosti jezdí za tým Soudal Quick-Step, nicméně kontrakt s belgickou stájí mu po této sezoně vyprší a nový zatím nemá.
Jeho týmovým kolegou, který se v Česku také představí, je Belgičan Yves Lampaert, který dokázal vyhrát etapy na Tour i španělské Vueltě.
Známým jménem, které bude od čtvrtka do neděle závodit na českých silnicích, je Alexandr Vinokurov mladší. Jedná se o syna jedenapadesátiletého Alexandra Vinokurova, který v posledních sezonách kariéry jezdil za tým Astana.
Kazašský mladík bude na Czech Tour hájit barvy stejné stáje, nicméně momentálně patří do jejího development týmu (jedná se o tým, který se zaměřuje na rozvoj mladých talentovaných cyklistů, obvykle v kategorii jezdců do 23 let – pozn. red.).
Premiérový start v Praze
Zajímavostí, která potká letošní ročník Czech Tour, je start v Praze. Dosud byl totiž závod výhradně moravskou záležitostí. První etapa povede z hlavního města do Karlových Varů, v pátek cyklisté pojedou z Pardubic na Dlouhé stráně v Jeseníkách.
Třetí etapa bude startovat v Prostějově a končit v Ostravě a v neděli závod vyvrcholí čtvrtou etapou z Kroměříže na již zmiňované Pustevny, kde se rozhodne o celkovém vítězi.
„Naším cílem je neustále zlepšovat Czech Tour. Letos startujeme v hlavním městě, ale navštívíme i osvědčená tradiční místa. Pomáhají nám také přímé přenosy, které nám otevírají dveře do celého světa. Věřím, že fanoušci si užijí skvělou podívanou,“ řekl prezident závodu Robert Kolář pro web Czech Tour.