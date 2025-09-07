Při cyklistickém závodu v Německu se zranilo 70 jezdců, 20 z nich skončilo v nemocnici
Na cyklistickém závodě v Bad Dürrheimu na jihozápadě Německa došlo v neděli k hromadnému pádu v pelotonu. Poslední bilance čítá okolo 70 zraněných jezdců, z toho 20 vážně. Organizátor závod následně zrušil. Informoval o tom web Eurosportu.
Během nedělního závodu Riderman na silnici mezi Bad Dürrheimem a Biesingenem došlo mezi cyklisty ke kolizi, do které se postupně připletli další závodníci. Trať poté zablokovali, a následně havaroval téměř celý peloton, popsal web Eurosportu.
Podle místní policie se zranilo zhruba 70 cyklistů, kteří měli různá zranění. Zhruba 20 z nich transportovali záchranáři do nemocnic, jiní byli ošetřeni na místě.
Policie předpokládá, že dalších asi 35 jezdců utrpělo menší šrámy a odřeniny.
K nehodě vyjelo velké množství záchranářů, na místě zasahovaly celkem čtyři vrtulníky a desítky ambulancí.
Pořadatelé s okamžitou platností závod zrušili. Silnice, kde probíhal, byly uzavřeny a odkláněla se doprava.
„Bylo jasné, že po takto vážné události nelze v závodě pokračovat. Prioritou je zdraví sportovců,“ uvedli pořadatelé v oficiálním prohlášení.