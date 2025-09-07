Při cyklistickém závodu v Německu se zranilo 70 jezdců, 20 z nich skončilo v nemocnici

Na cyklistickém závodě v Bad Dürrheimu na jihozápadě Německa došlo v neděli k hromadnému pádu v pelotonu. Poslední bilance čítá okolo 70 zraněných jezdců, z toho 20 vážně. Organizátor závod následně zrušil. Informoval o tom web Eurosportu.

Bad Dürrheim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Během nedělního závodu Riderman na silnici mezi Bad Dürrheimem a Biesingenem došlo mezi cyklisty ke kolizi, do které se postupně připletli další závodníci. Trať poté zablokovali, a následně havaroval téměř celý peloton, popsal web Eurosportu.

‚Je úleva, že mohu odjet domů.‘ Cyklistu Frooma po těžkém pádu v tréninku propustili z nemocnice

Číst článek

Podle místní policie se zranilo zhruba 70 cyklistů, kteří měli různá zranění. Zhruba 20 z nich transportovali záchranáři do nemocnic, jiní byli ošetřeni na místě.

Policie předpokládá, že dalších asi 35 jezdců utrpělo menší šrámy a odřeniny.

K nehodě vyjelo velké množství záchranářů, na místě zasahovaly celkem čtyři vrtulníky a desítky ambulancí.

Pořadatelé s okamžitou platností závod zrušili. Silnice, kde probíhal, byly uzavřeny a odkláněla se doprava. 

„Bylo jasné, že po takto vážné události nelze v závodě pokračovat. Prioritou je zdraví sportovců,“ uvedli pořadatelé v oficiálním prohlášení. 

mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme