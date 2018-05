Konec nadějné kariéry? Cyklistka Adéla Šafářová nesmí kvůli problémům se srdcem závodit

„Zjistili mi srdeční vadu, na kterou není dobrá závodní zátěž, mohla bych dostat arytmii. Doktoři mi řekli, že mám být ráda, že se mi doteď nic nestalo, nejde je neposlechnout,“ vysvětlila Radiožurnálu Adéla Šafářová.

Kvůli srdeční arytmii musel například v roce 2014 oznámit konec závodní kariéry dvojnásobný mistr světa v cyklokrosu Belgičan Niels Albert. Když závodnice pražské Dukly zprávu poprvé slyšela, oči jí zalily slzy.

„Bylo to hrozné, první den jsem skoro pořád jen brečela. Nechápala jsem, že fakt nemůžu. Řekli mi to a za dva dny jsem měla letět na první závody na Kypr, musela jsem všechno zrušit,“ lituje.

V minulosti žádné zdravotní problémy neměla. Objevily je lékaři pražské Dukly při běžném vyšetření. Vrcholoví sportovci ho absolvují pravidelně.

„Byla jsem na normální sportovní prohlídce a řekli mi, ať si radši zajdu na kardiologii, že se jim tam něco nelíbí. Všichni teď říkají, že je divné, že to zjistili až teď, dřív mi nic nebylo,“ diví se cyklistka.

„Snažím se to řešit a chodit k ostatním doktorům, aby bylo víc názorů. Uvidíme, jestli se to třeba časem zlepší. Teď jsem dlouho nebyla v zátěži, tak by se to mohlo spravit,“ doufá.

Místo závodění trénuje děti

Adéla Šafářová přitom patří k velkým talentům české cyklistiky. Zvládá silnici, horská kola a také cyklokros. Mezi ženami so dojela na mistrovství republiky v Mladé Boleslavi pro stříbro.

„Bylo to pro mě velké překvapení, je to jediná medaile, kterou mám z mistrovství z elitní kategorie,“ říká.

Další tituly má z horských kol, na mistrovství Evropy byla šestá, na mistrovství světa v cyklokrosu skončila devátá. Úspěchy jsou pro ni teď vlastně motivací. Nesmířila se s tím, že by už nemohla závodit.

„Chci se vrátit zpět, znovu si stoupnout na start a jet závod. Zatím jsem ráda, že můžu jezdit na kole jen tak, navíc trénuju malé děti na Dukle. Uvidí se. Není jasné, že bych už nemohl závodit, ale zatím to ani nevypadá, že bych mohla,“ říká ke své budoucnosti spojené s cyklistikou Adéla Šafářová.