Roman Kreuziger pomáhá talentům, v Plzni založil cyklistickou akademii

„Moc si toho vážím a těším se, jak to bude fungovat. Nikdy jsem v takovém týmu ještě nebyla, všichni jsou ve stejném oblečení, máme krásná kola, dresy. Zelená je moje oblíbená barva,“ těší se talentovaná Nikol Soustružníková.

Ve svítivě zeleném trikotu Kreuzigerovy akademie bude jezdit s dalšími deseti závodníky. Plzeňskou mládež podporoval Kreuziger jako jakýsi tichý společník už delší dobu.

„Neviditelně jsme v posledních letech financovali a podporovali s pár lidmi cyklistiku v Plzni. Pak jsme si řekli, proč to dělat v pozadí, když to můžeme udělat oficiálně?“ vysvětluje Radiožurnálu Roman Kreuziger.

„Abyste rozvíjeli svůj talent, musíte mít kvalitní zázemí a to v Plzni začalo hodně upadat, tak jsme se tomu Petrem Kubiasem, který je manažerem akademie, dát nějakou trošku profesionální úroveň,“ dodává.

Talentovaní cyklisti se tak mohou těšit se ze zázemí, které je vlastní klasickým stájím, tedy na maséry, fyzioterapeuta, placené soustředění a zajištění startovného. Jen se školou jim nebude nikdo pomáhat.

„Jsou to žáci a junioři, takže chceme, aby rostli. Ale jde nám i o to, aby chodili do školy a i tam plnili své povinnosti. Trenéři budou dohlížet na to, jaký budou mít prospěch a pokud nebudou fungovat, jak by měli, nebudou bráni na závody. To by mělo závodníky motivovat, aby fungovali na obou stranách,“ říká český profesionální cyklista.

Sám Kreuziger si v podobném věku spíš než žákovskou knížku hlídal tréninkové deníky. Jeho otec a jmenovec, a také úspěšný cyklokrosař, poslal svého syna otrkat se do Švýcarska. To dostalo přednost před domácími týmy a středisky.

„V patnácti jsem začal závodit ve Švýcarsku, tak jsem věděl, jak se o sebe začít starat. Bylo to tvrdé, ale člověk se naučí mít respekt ke spoustě lidí. Cyklistika je specifická, ne každý den jste s trenérem, takže se musíte naučit o sebe starat. Pokud práci neodvedete, tak se na závodech moc nezlepšíte,“ říká.

Roman Kreziger se zlepšil natolik, že do velké cyklistiky odcházel jako juniorský mistr světa a na Tour de France dojel na pátém místě. Jeho tým nyní v Chorvatsku absolvuje první společné soustředění.