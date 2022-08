Je to něco ohromného, žasne věčně nervózní šestnáctiletá mistryně Evropy ve freestyle BMX

Česko má první a hned zlatou medaili z multisportovního mistrovství Evropy v Mnichově. Vybojovala ji šestnáctiletá cyklistka Iveta Miculyčová ve freestyle BMX disciplíně park. Mladé reprezentantce se povedly obě finálové jízdy. V té první získala 80 bodů, které znamenaly vítězství. Mnichov 9:07 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čerstvá mistryně Evropy ve freestyle BMX Iveta Miculyčová | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Co říkáte tomu, že na sobě máte dres pro mistryni Evropy?

Naprosto jsem si to užila, je to úžasný pocit. Vůbec jsem to nečekala, měla jsem problém s nohou a zdravotníci mi ji museli dát před závodem do kupy.

Poslechněte si celý rozhovor s čerstvou mistryní Evropy ve freestyle BMX disciplíně park Ivetou Miculyčovou

Hlavně při první jízdě to vůbec nebylo vidět, získala jste 80 bodů, pak se k vám soupeřky přibližovaly, ale měla jste náskok. Byla jste si jistá, že jedete výborně?

Úplně jistá jsem si tím nebyla, protože jsem hned na začátku přepálila jeden trik, a tím pádem jsem na druhé bedně musela jiný trik vynechat. Ale mám radost, že jsem to takhle zajela.

Co pro vás titul znamená?

Je to zatím to nejvíc, co jsem mohla dokázat, protože na větších závodech jsem dosud nebyla. Je to něco ohromného.

Pilujete ještě nějaké triky, které ostatní nedělají?

Ano, právě se učím tailwhip 360, což je otočka o 360 stupňů tělem i rámem. A potom flair, což je salto vzad v rádiusu.

Hrála jste i fotbal v reprezentaci do patnácti let, co vás pak přilákalo k BMX?

Myslím si, že nejsem týmový hráč. Hrála jsem v útoku, vždycky jsem vzala balón a utíkala sama dopředu. Hledala jsem spíš individuální sport s adrenalinem. Takže BMX je určitě pro mě.

Baví vás to stejně jako na začátku?

Jezdím třetím rokem, baví mě to naprosto a ještě víc. Je to takový můj životní styl, pořád něco kaskadéruju.

Co vám na to říkají rodiče, když občas riskujete?

Samozřejmě se jim to nelíbí, mají o mě velkou starost, ale vždycky to nakonec dopadne dobře. Ale drží mi palce, už mi i gratulovali.

Jde i o olympijskou disciplínu, je Paříž 2024 vaším cílem?

Je to můj největší cíl, budu na sobě tvrdě makat, abych se do Paříže dostala a umístila se na co nejlepším místě.

Co si vezmete z vítězství? Obrníte se tím třeba proti nervozitě?

Jsem nervózní pořád, i když nemusím být. I na tréninku jsem nervózní, protože nikdy nevím, kdy mi ten trik nevyjde. Ale snažím se na sobě pracovat jak fyzicky, tak psychicky a zlepšovat se i co se týče triků.