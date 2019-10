‚Zemřel, když dělal to, co miloval.‘ Legendě BMX Jordiemu Lunnovi se stala osudnou vyjížďka na kole

Šestatřicetiletý Lunn zemřel ve středu 9. října v mexickém Cabo San Lucas, kde jezdil na kole se svými kamarády a po pádu utrpěl vážná poranění hlavy. To potvrdila i jeho rodina, která prostřednictvím serveru Pinkbike zveřejnila k tragické události prohlášení.

„Jsme zdrceni, že vás musíme informovat o tom, že došlo k tragické nehodě, při které Jordie utrpěl smrtelné poranění hlavy. Jordie zemřel, když dělal to, co miloval. Měl za sebou neuvěřitelnou, více než dvacetiletou kariéru mountain-bikera. Vždy bude oslavován za to, že své srdce odevzdal lásce k rodině, přátelům a fanouškům a také neuvěřitelnému talentu pro kolo,“ píše se v prohlášení.

Rodák z kanadského Parksville měl možnost tři roky reprezentovat svoji zemi v disciplíně downhill. V roce 2003 se stal se nejlépe hodnoceným downhillovým závodníkem ze Severní Ameriky, který se umístil v žebříčku Světového poháru. Kromě toho byl prvním, komu se povedlo provést trik s názvem „cork 720“.