Sedmá zlatá domácí časovka Jana Bárty. ‚Jako cyklokros, častá změna tempa,‘ popisoval trať v cíli

V časovce nemá v posledních letech na českém území moc velkou konkurenci a letos to zvládl posedmé v kariéře. Jan Bárta byl v cíli časovky na mistrovství České republiky o půl minuty dřív než druhý Michael Kukrle, pro bronz si na těžké trati dojel Jakub Otruba. „Prvních pět kilometrů nebylo ideálních, pak jsem se ale dostal do tempa a jelo se mi dobře až do cíle," popsal vítěz v rozhovoru pro Radiožurnál. Kovářov (Písecko) 7:41 24. června 2022

Už sedmá vyhraná časovka, je tahle něčím jiná?

To se strašně těžko porovnává, každá je trochu jiná. Ale tahle trať se mi opravdu líbila, už když jsme si ji projížděli. Možná i proto, že jsem měl dobré nohy, jsem docela ve formě. Bylo to nahoru dolu, změna tempa a určitě časovka, která mi vyhovovala.

Ředitel závodu Petr Balog ji přirovnal v nadsázce k cyklokrosové trati, byla těžší než ty předchozí?

Byla podobná cyklokrosu v časté změně tempa. Nebyl to jeden kopec nahoru a dolu, bylo to vlnité. Nahoře to musíte rozjíždět, v ďolíku se zase zrychlí a pak to zase musíte víc tlačit.

Měl jste plán, nebo jste to napálil od začátku do konce?

Snažil jsem se hodně rozjet, abych byl dobře zapracovaný. Prvních pět kilometrů nebylo ideálních, pak jsem se ale dostal do tempa a jelo se mi dobře až do cíle.

Vypadáte v pohodě, trápí vás něco po vítězné časovce?

Teď jsem ještě v euforii (smích). Uvidíme večer a pak ráno, ale myslím, že to bude dobré.

Jak se chystáte na neděli, kdy vyvrcholí mistrovství České republiky?

Máme hodně silný tým. Určitě se budeme snažit vyhrát.

Výborně zajel také Mathias Vacek v kategorii do 23 let. Jeho čas by se dokonce vešel na stupně vítězů elitní kategorie. Co na to říkáte?

Velký příslib do budoucna. Teď přestoupí do Treku jako stážista a od příštího roku by tam měl být jako závoďák. Je to skvělá příležitost. Časovku má dobrou, je to juniorský mistr Evropy. Určitě velká česká naděje pro další roky. Příští rok asi favorit na titul.