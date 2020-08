Roglič nedoje, další propadli. Generálku před Tour vyhrál nenápadný Kolumbijec Martínez

Cyklistický závod Critérium du Dauphiné, jenž je tradiční generálkou na Tour de France, vyhrál překvapivě Kolumbijec Daniel Martínez. Lídr týmu Education First se posunul do čela celkového pořadí díky druhému místu v nedělní závěrečné 5. etapě se startem a cílem v lyžařském středisku Megéve, kterou vyhrál Američan Sepp Kuss. Megéve (Francie) 19:35 16. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Martínez | Zdroj: Profimedia

Na 72. ročník náročného vrchařského závodu se bude vzpomínat jako na pohromu favoritů. Do sobotní etapy nenastoupil loňský vítěz Tour Egan Bernal, v jejím průběhu museli po pádu odstoupit třetí muž průběžného pořadí Emanuel Buchmann i Steven Kruijswijk a do nedělního finále neodstartoval ani lídr závodu Primož Roglič, jenž měl v sobotu také pád.

Na první místo průběžného pořadí se tak posunul Francouz Thibaut Pinot, jenž šanci na vítězství nevyužil. V nedělní etapě na 153,5 km dojel sedmý a celkově na Martíneze ztratil 29 sekund. Kolumbijec do etapy po Rogličově odstoupení startoval jako čtvrtý muž celkového pořadí.

„Ráno mi řekli, že Roglič nepojede, takže jsem věděl, že to bude hektické hned od začátku. Jel jsem úplně na limit, ale byl jsem odhodlaný to vydržet až do cíle. Tohle je jeden z největších světových závodů, takže jsem velmi šťastný, že jsem ho jako cyklista z Kolumbie dokázal vyhrát,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Martínez, jenž je úřadujícím dvojnásobným kolumbijským mistrem v časovce.

Kuss vyhrál závěrečnou etapu před Martínezem o 27 sekund a dal tak šéfům týmu Jumbo-Visma důvod k radosti poté, co kvůli zranění přišli o Rogliče a Kruijswijka. Celkové třetí místo obsadil v neděli osmý Guillaume Martin z Francie.

Zkáza favoritů

Etapu nedokončily více než dvě desítky jezdců včetně Romana Kreuzigera, jenž byl po sobotě v druhé stovce průběžného pořadí. Druhý Čech Jan Hirt odstoupil hned v úvodu středeční první etapy kvůli zraněnému zápěstí z předchozího závodu Tour de l'Ain.

Pády v sobotní etapě vyvolaly kritiku jezdců, kteří si stěžovali na špatnou kvalitu trati. Na protest se rozhodli úvod dnešní etapy absolvovat v nezávodním tempu.

„Jezdci chtějí vyslat jasný signál směrem k organizátorům i (Mezinárodní cyklistické unii) UCI. Vzhledem k pádům, k nímž došlo v minulých závodech, požadujeme věnovat větší pozornost naší bezpečnosti,“ uvedla cyklistická asociace CPA, jež narážela i na nehody Fabia Jakobsena v závodě Kolem Polska a Remca Evenepoela v Lombardii.

Nejslavnější závod světa Tour de France začíná v Nice 29. srpna.