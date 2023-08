Z poslední řady do čtvrté. Cyklista Van der Poel dostal dárek od Mezinárodní unie, soupeři se bouří

Rivalitu s Jakobem beru jako pozitivum. Nutí mě pořád makat dál, říká o Schubertovi lezec Ondra

„Na závodech mi jde možná nejvíc o to, jak to dopadne v porovnání s Jakobem. Zároveň vždy je důležité ho přelézt s tím, že to není o tom, že on udělá chybu,“ usmívá se český reprezentant.