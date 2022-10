‚Lance Armstrong nemá v cyklistice co dělat.‘ Od největší dopingové kauzy historie uběhlo deset let

Přesně před deseti lety odebrala Mezinárodní cyklistická unie Američanu Lanci Armstrongovi všech sedm titulů z Tour de France a definitivně mu zakázala závodění. Byl to trest v rozsáhlé dopingové kauze, kterou pomohlo rozplést až zapojení policie do případu. Armstrong se veřejně přiznal o několik měsíců později, čímž také zřejmě překvapil spoustu lidí na světě. New York 15:24 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lance Armstrong. | Zdroj: Reuters

„Uvidíme, třeba Lanci Armstrongovi jsem věřil dlouhé roky a jak jsem spálil,“ říkal nedávno ve studiu Radiožurnálu reportér Petr Tomášek.

‚Lance Armstrong nemá v cyklistice co dělat.' Před deseti lety vrcholila největší dopingová kauza historie

Podobně překvapených fanoušků sportu bylo tehdy mnohem víc. A nejen mezi nimi, ale také třeba mezi závodníky. A souviselo to i s léčbou rakoviny varlat, kterou Američan během kariéry překonával.

„Věděli jsme, že Armstrong měl ty možnosti už díky své indispozici, protože určité zakázané látky do sebe dostávat víceméně musel. V tu chvíli tu výhodu získával,“ říkal v lednu roku 2013 ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Lubor Tesař, bývalý špičkový cyklista, olympionik a medailista z mistrovství světa, když reagoval na v té době čerstvé Armstrongovo doznání.

„Domnívali jsme se, že jen maximálně využil své indispozice, aby mohl být co nejlepší, ale to, že to bylo až tak strašidelné, překvapilo asi většinu z nás,“ říkal Tesař.

Američan tenkrát v mimořádně očekávané talk show Oprah Winfreyové prohlásil, že bez dopingu by nedosáhl ani jednoho vítězství na Tour de France a že jeho celá vrcholová kariéra byla jedna velká lež.

Titulů z Tour de France získal Armstrong dohromady sedm a právě 22. října roku 2012, tedy přesně před deseti lety, mu je Mezinárodní cyklistická unie (UCI) odebrala.

„Myslím, že pro Lance Armstronga není v cyklistice místo a měl by být zapomenut. UCI zakazuje Lanci Armstrongovi působit v cyklistice a odebere mu jeho sedm titulů z Tour de France. Lance Armstrong nemá v cyklistice co dělat,“ prohlásil přesně před deseti lety, při zřejmě jedné z nejsledovanějších tiskových konferencí všech dob tehdejší šéf UCI Ir Pat McQuaid.

Armstrongovo přiznání v pořadu Oprah Winfreyové: