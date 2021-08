Tour de France v českých podmínkách. 130 kilometrů dlouhý cyklistický závod si vyzkouší i Sáblíková

Pokud jste si někdy chtěli vyzkoušet jak se cítí závodníci na Tour de France, o tomto víkendu budete mít možnost. V Praze startuje amatérský závod L'Etape by Tour de France. Zatím se přihlásilo zhruba 1600 cyklistů. Projekt v úterý představili organizátoři v Praze, kde závod v sobotu začne. Praha 21:36 24. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patroni závodu L'Etape by Tour de France rychlobruslařka Martina Sáblíková a bývalý cyklista Ján Svorada | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Na závodníky čeká trasa srovnatelná s těmi na Tour de France. Ti vyrazí z pražského Strahova, během 130 kilometrů projedou například kolem prezidentského zámku v Lánech a pak se přes Nižbor a Beroun vrátí zpět na Strahov.

Zajistit uzavírku 130 kilometrů ale nebylo nic jednoduchého, a tak trať není taková, jakou si manažer projektu Přemysl Novák se svým týmem představoval.

Blíží se závod L'Etape by Tour de France. Více v příspěvku Petra Mathausera

„Nakonec je to určitý kompromis. I tak si myslím, že je trasa, která se podařila povolit, je pěkná. Věřím, že si ji všichni užijí,“ doplňuje Novák.

Jedním z patronů závodu je cyklista, který si Tour de France na vlastní kůži zažil - Ján Svorada na nejslavnějším etapovém závodě dokázal třikrát vyhrát. Svorada věří, že trať, kterou organizátoři vybrali, se může svým profilem Tour podobat a pochvaluje si hlavně její výškový profil.

„Myslím si, že nachystaná trasa se může podobat tomu francouzskému středohoří, nejsou to extrémně velké kopce, ale je to nahoru dolu. Pro všechny příznivce cyklistiky to bude zábavné,“ říká Svorada.

Sám bývalý cyklista se ale závodu nezúčastní. „Na to, abych jel tento typ závodu, bych potřeboval trochu víc trénovat, abych si to víc užil. Dnes už jezdím, jen když jsou podmínky opravdu skvělé. Nerad myji kolo, tretry a podobně, takže bych o tom uvažoval, pokud by bylo lepší počasí,“ dodává.

Kdo se ale na startu objeví, je trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková. Ta si chce závod i kvůli blížící se zimní olympiádě hlavně užít.

„Bude tam hrozně moc lidí, takže z mého pohledu si budu muset trochu dávat pozor, další věc bude počasí. Tady jde ale o to prožít si, co prožívají závodníci Tour de France, a být toho součástí. To je obrovský sportovní svátek,“ těší se.

Závod L'Etape by Tour de France začíná sobotu 28. srpna v 9.45 slavnostním startem z pražského Strahova.