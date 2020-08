Cyklista Jakobsen bojuje o život, těsně před cílem závodu v Katovicích v plné rychlosti přeletěl bariéru

Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen bojuje v nemocnici o život po hrozivém pádu v Katovicích v dojezdu první etapy závodu WorldTour Kolem Polska. V souboji o prvenství jej natlačil krajan Dylan Groenewegen těsně před cílovou páskou k bariéře. Třiadvacetiletý Jakobsen ji v plné rychlosti přeletěl a narazil do fotografa. Na místě musel být oživován a po intubaci byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice v Sosnovci, kde se podrobil operaci. Katovice 22:01 5. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nehoda během závodu Kolem Polska. | Foto: Szymon Gruchalski | Zdroj: Reuters

„Je ve velkém ohrožení života. Ztratil hodně krve. Doufejme, že tento boj vyhrajeme. Nejbližší noc bude rozhodující,“ řekla polským médiím lékařka závodu Barbara Jerschinová.

Jezdci k cílové pásce mířili při mírném klesání rychlostí zhruba 80 km/h. O převrhnuté zábradlí popadali a zranili se i další jezdci. Na zemi skončil i Groenewegen, který byl poté z prvního místa dodatečně diskvalifikován a vítězem byl vyhlášen Jakobsen. Těžké zranění utrpěl i sražený fotograf.

„Od Groenewegena to byl zločin. Za tohle by měl jít do vězení,“ řekl šéf Jakobsenova týmu Deceuninck-Quick-Step Patrick Lefevere. Groenewegenovo počínání odsoudila i Mezinárodní cyklistická unie (UCI) a oznámila, že případ předala k projednání disciplinární komisi.

K incidentu došlo přesně rok poté, kdy po pádu ve stejném závodě zahynul dvaadvacetiletý Belgičan Bjorg Lambrecht, který v třetí etapě narazil do betonové propusti. Jeho památku si celý peloton připomněl před startem dnešní etapy, jež měřila téměř 200 kilometrů.