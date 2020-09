Nejel Thomas na Tour kvůli Bernalovi? ‚Už jsem pro ostatní udělal dost,‘ naznačuje Velšan před Girem

Znovu po roce měl patřit mezi favority na žlutý trikot. Vítěz Tour de France z roku 2018 a loni celkově druhý Geraint Thomas však ostrouhal: v týmu Ineos Grenadiers na něj nezbylo místo. Zkušený Velšan tak musí v koronavirem poznamenané sezoně vzít zavděk pouze odsunutým Girem d'Italia. Řím 8:25 11. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítěz Tour de France v roce 2018 Geraint Thomas | Foto: La Presse / Fabio Ferrari | Zdroj: ČTK / AP

Rodák z Cardiffu však přiznal, že měl problémy s tím dostat se do ideální formy během pandiemie. „Musím na tom být skvěle, abych se dostal do takové formy, ve které můžu konkurovat na závodech Grand Tour. To vyžaduje hodně práce,“ řekl serveru The Guardian.

„Nepřijde to přirozeně, obzvlášť, co se váhy týče. Šest týdnů závodění mi opravdu pomohlo,“ popsal svůj návrat Thomas.

Jeho jméno na listině týmu Ineos, dřívějšího Sky, spousta lidí očekávalo. O to víc se následně vyrojily spekulace, že měl Thomas odmítnout plnit roli domestika pro Kolumbijce Egana Bernala, který právě Velšana v zatím posledním dokončeném ročníku porazil.

„Není to nic proti Eganovi. Není to tak, že bych vyhazoval hračky z kočárku jako malé dítě. Ale v posledních letech z toho chci zkrátka dostat co nejvíc,“ reagoval čtyřiatřicetiletý cyklista.

Závodníkův čas na špičce světového pelotonu se totiž díky pokročilejšímu věku i nástupu mladé generace může krátit. A zkušený cyklista to dobře ví. „Cítím, že jsem v takové fázi kariéry, kde chci vytěžit z každého roku maximum. Udělal jsem toho v průběhu kariéry dost pro ostatní,“ vyjádřil se Velšan.

Návrat na Giru

„Samozřejmě jsem byl zklamaný, protože Tour byla vždy můj plán. Ale jakmile už to bylo rozhodnuto, vrátil jsem se do Cardiffu, kde jsem uviděl syna a řekl jsem si: ‚Jasně, nastartuj se a všechny zbraně vrhni směrem k Giru.‘“

Právě na italské podmínky se nyní Thomas adaptuje na týdenním etapovém závodě Tirreno–Adriatico. Jakožto jezdci z Velké Británie by mu mohlo chladnější podzimní počasí svědčit.

„Během let jsem se naučil, jak s horkem pracovat. Ale jsem z Cardiffu. Myslím, že nižší teploty mi prospějí lépe než třicetistupňová vedra,“ přiznal.

Ke konci třítýdenního podniku ale může cyklisty čekat opačný problém. „Bude zajímavé sledovat, jak se počasí promění v závěru Gira. Čeká nás výšlap na průsmyk Stelvio, takže doufám, že počasí nebude extra špatné,“ doufá Thomas, že podmínky v nadmořské výšce více než 2 750 metrů nad mořem budou pro závodníky přívětivé.

Souboj o růžový trikot, do kterého se Thomas zapojí poprvé od roku 2017 a celkově potřetí v kariéřě, začne 3. října sicilskou časovkou z Monreale do Palerma. Končit se bude 25. října v Miláně.