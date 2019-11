Giro d'Italia v Česku? Ministr zahraničí Petříček prozradil, že o něm jednal se šéfem slavného závodu

Byla by to prvotřídní senzace, kdyby jeden ze tří grandtourových cyklistických podniků zavítal do Česka. To, co bylo doposud jen zbožným přáním milovníků cyklistiky, by se ale v budoucnu mohlo stát realitou.

Předsednictví České republiky v Evropské unii by totiž za tři roky mohl zahájit symbolicky právě tento slavný závod. V Miláně o tom v pondělí jednal šéf Gira Mauro Vegni a ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.

„Je to závod, který po celém světě sleduje více než 700 milionů lidí a přitáhne miliony návštěvníků. Organizátoři zmiňovali, že první termín, kdy by bylo možné zvažovat kandidaturu, je rok 2022,“ řekl Radiožurnálu Petříček.

Česká republika bude unii předsedat od července do prosince v roce 2022. Cyklistický závod obvykle začíná v květnu. Zorganizování Gira v Česku musí ještě schválit vláda.

Nebylo by to poprvé, co by do Česka zavítali nejlepší světoví cyklisté. V roce 2004 navštívil Prahu i Američan Lance Armstrong, který tehdy absolvoval okruhový závod na Václavském náměstí.