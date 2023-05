Začíná Giro d'Italia. Černý cílí na dobrý výsledek v časovce, Hirt bude upřednostňovat týmové ambice

V sobotu startuje slavný cyklistický závod Giro d'Italia. Po pěti letech se na něm představí hned tři čeští jezdci - Jan Hirt, Josef Černý a Karel Vacek. Pro Hirta s Černým je to již několikátá účast, poprvé ale pojedou na Grand Tour jako týmoví kolegové. To Vacek se na startu takového závodu objeví vůbec poprvé v kariéře. Fossacesia Marina (Itálie) 9:14 6. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Černý během závodu Tour de Pologne | Foto: Dominika Zarzycka | Zdroj: Profimedia

„Byli jsme si to tu projet a vypadá to v pohodě. Dojezd je trochu náročnější, je to mírně do kopečku, pár zatáček... Myslím si, že s aktuální formou by mi to mohlo sedět,“ říká Radiožurnálu Sport Josef Černý.

Právě formu má totiž výbornou. Na závodě okolo Romandie, který je takovou pomyslnou závěrečnou zkouškou před Girem, totiž ovládl úvodní časovku a dostal se tím na chvíli i do celkového vedení. V cíli skončil třeba před úřadujícím mistrem světa Tobiasem Fossem nebo skvělými časovkáři Rémim Cavagnou a Ethanem Hayterem.

„Když porazíte mistra světa v časovce, určitě to pomůže v sebevědomí a morálce. Snad se mi povede něco podobného i tady,“ přeje si Černý.

Tomu bude po celý závod dělat společnost Jan Hirt, který ale bude mít v týmu Soudal-Quick Step úplně jiný úkol než Černý. Měl by být k dispozici týmovému lídrovi a velkému favoritovi na celkové vítězství Remcu Evenepoelovi, což znamená, že se pravděpodobně o etapové prvenství nepokusí.

„Jediné etapy, kdy bych mohl uspět, jsou jenom ty nejtěžší. A v těch bude potřeba, aby co nejvíc z nás zůstalo s Evenpoelem co nejdéle. Takže na Giru žádné osobní ambice nemá,“ říká Hirt.

Na Giru se představí ještě jeden český závodník. V dresu italského týmu Corratec se na start postaví Karel Vacek.

„Nikdy jsem Grand Tour nejel, je to v podstatě vrchol cyklistiky, Giro je po Tour de France největší. Bude to extrémně těžké, já se budu snažit dostávat do úniků v kopcích a z toho vytěžit maximum,“ má o svém plánu Vacek jasno.

Giro d'Italia odstartuje v sobotu časovkou z Fossacesie do Orton. První závodník vyjede na téměř dvacetikilometrovou trať ve 13.50.