V horském finiši deváté etapy Gira d'Italia triumfoval Australan Hindley, Hirt skončil třináctý

Horskou devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Australan Jai Hindley. Celkové vedení udržel Španěl Juan Pedro López. Český vrchař Jan Hirt skončil ve stoupání na Blockhaus třináctý a v průběžném pořadí poskočil o 13 míst na 14. příčku. Mohl by tak atakovat své maximum na Grand Tour, kterým je 12. místo z Gira v roce 2017. Blockhaus (Itálie) 18:18 15. května 2022

Hindley získal druhé etapové vítězství na Giru. Ve finiši vedoucí skupinky po 191 kilometrech porazil Francouze Romaina Bardeta a hlavního favorita závodu Ekvádorce Richarda Carapaze. Hirt při druhém vrcholovém dojezdu ve 105. ročníku Gira ztratil na vítěze minutu a 39 sekund.

Kousek za ním přijel majitel růžového trikotu López, jehož náskok v čele závodu se ztenčil na 12 sekund. Na druhé místo se posunul Portugalec Joao Almeida, který dojel v etapě pátý.

Hindley navázal na předloňský etapový úspěch na Giru, kdy slavil premiérový dílčí triumf na Grand Tour a v celkovém pořadí tehdy skončil druhý.

„V kopci jsem se celou dobu snažil jen přežít, jak nejlépe to šlo. Věděl jsem, že v posledních kilometrech už je stoupání mírnější a asi 200 metrů před cílem je zatáčka. Chtěl jsem do ní najet první a pak do toho dát všechno až na čáru,“ líčil svou cestu k vítězství šestadvacetiletý Australan.

Loni z Gira odstoupil po 14. etapě kvůli opruzeninám. „Je to neuvěřitelné. Mám za sebou nelehký rok. Musel jsem dřít, abych se dostal do takové formy, abych mohl jet zase Giro. Nemám slov. Je to úžasné,“ radoval se Hindley.

Bardeta těsná porážka mrzela. „Těžko se s tím smiřuju. Udělal jsem v té poslední zatáčce velkou chybu. Zůstal jsem moc vzadu, je to ostuda. Těch šancí na vítězství zas není tolik. Jsem zklamaný, že jsem nevyhrál,“ řekl jednatřicetiletý Francouz.

V neděli se pojede 196 kilometrů z Pescary do Jesi, druhá polovina etapy je mírně zvlněná.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 9. etapa: 1. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) 5:34:44, 2. Bardet (Fr./DSM), 3. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 4. Landa (Šp./Bahrajn Victorious), 5. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) všichni stejný čas, 6. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -3, 7. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -16, 8. Nibali (It./Astana-Qazaqstan) -34, 9. Valverde (Šp./Movistar) -46, 10. Arensman (Niz./DSM) -58, ...13. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -1:39. Průběžné pořadí: 1. López (Šp./Trek-Segafredo) 37:52:01, 2. Almeida -12, 3. Bardet -14, 4. Carapaz -15, 5. Hindley -20, 6. Martin (Fr./Cofidis) -28, 7. Landa -29, 8. Pozzovivo -54, 9. Buchmann -1:09, 10. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -1:22, ...14. Hirt -3:09.