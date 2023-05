Cyklisty Hirta s Černým čeká první společné Giro. Pohromadě budou závodit i bydlet

Po pěti letech se na cyklistickém závodě Giro d'Italia představí hned tři čeští závodníci - Jan Hirt, Josef Černý a Karel Vacek. Černý s Hirtem se na start postaví dokonce ve stejných dresech, protože oba pojedou za tým Soudal-Quickstep. Oba už mají za sebou několik společných závodů. Vůbec poprvé si ale vedle sebe zazávodí na Grand Tour. Řím 12:53 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklista Jan Hirt bude s týmovým kolegou Josefem Černým na Giru startovat vůbec poprvé (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„S někým si nemusíte sednout třeba kvůli tomu, že jeden chrápe a ten druhý to nemá rád. My jsme na sebe zvyklí. Je nám úplně jedno, co ten druhý dělá – vím, že Pepa je schopný usnout, i když si v pokoji udělám diskotéku, takže ho tím nebudu rušit a já v tomhle ohledu taky nejsem zrovna náročný, takže je to ideální,“ pochvaluje si na Radiožurnálu Sport Jan Hirt, že může být během celého Gira po boku svého týmového kolegy Josefa Černého jak na trati, tak hlavně na pokoji.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cyklisté Jan Hirt a Josef Černý se těší na první společné Giro

„Ono je to důležité, když máte ty tři týdny po boku někoho, s kým poměrně vycházíte. Někdo chodí spát v deset, někdo o půlnoci. My už jsme v tomhle takoví sehraní, že spíš jdeme spát později a později i vstáváme,“ popisuje pro Radiožurnál Černý.

Ten mluví ještě o jedné velké výhodě, kterou sdílení pokoje s krajanem přináší: „Je lepší závod strávit s někým, kdo mluví stejnou řečí. Můžeme probrat tu danou etapu a cokoliv vyřešit. Určitě je to lepší než třeba s nějakým Belgičanem, se kterým si vzájemně nerozumíte.“

Na Giru se představí ještě další Čech, v dresu týmu Corratec si svou premiéru na Grand Tour odbyde Karel Vacek.

„Určitě bude pěkné potkat během závodu dalšího Čecha, mít s kým prohodit pár slov a doufám, že bude mít možnost zajet nějaký dobrý výsledek,“ přeje Vackovi Josef Černý.

Start Gira je na programu už v sobotu, kdy se závodníci představí v úvodní časovce z Fossacesie do Ortony. Celý závod pak uzavře o 22 dní později etapa, která bude končit v Římě.

Letošní ročník Gira začíná už v sobotu 6. května | Zdroj: Reuters