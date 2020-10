Cyklisté kritizují ledabylá opatření na Giru. De Gendt by závod ukončil, Sagan chce pokračovat

Dojede peloton Gira d’Italia až do Milána? Odpověď budou cyklističtí fanoušci znát už brzy. A možná dokonce dřív než 25. října, na kdy je naplánovaná závěrečná etapa slavného závodu. Kvůli přibývajícímu počtu nakažených koronavirem stoupá nervozita mezi týmy i jezdci. Někteří cyklisté se už vyslovili pro předčasný konec, jiní kritizují nedostatečná bezpečnostní opatření. Organizátoři ale věří, že zbytek závodu proběhne podle plánu. Řím 11:25 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Belgický cyklista Thomas De Gendt v čele pelotonu | Foto: BENOIT TESSIER | Zdroj: Reuters

Favorizovaní Simon Yates a Steven Kruijswijk, elitní spurtér Michael Matthews a navíc dalších šest lidí z realizačních týmů. Stáje Jumbo-Visma a Mitchelton-Scott dokonce stáhly ze závodu všechny své jezdce a odjely domů. A k tomu hned 17 pozitivních případů v řadách policistů, kteří dohlíží na doprovodný závod Giro-E. Takový je výčet zasažených koronavirem na letošním Giru d‘Italia.

„Budu upřímný: myšlenkami jsem teď úplně jinde, na závod vůbec nemyslím. Tohle Giro se nevyvíjí dobře a uvnitř týmu už jsme diskutovali, jestli vůbec nastoupit do čtvrteční etapy. Necítíme se bezpečně, zvlášť po zveřejnění počtu nakažených policistů. Na Tour de France byla opatření mnohem důkladnější,“ řekl jezdec týmu Lotto-Soudal Thomas De Gendt belgickému sportovnímu kanálu Sporza.

Nad reakcí třiatřicetiletého Belgičana nemůžou organizátoři jen tak mávnout rukou. De Gendt vyhrál během své kariéry etapu na všech třech závodech Grand Tour a jeho slovo má v pelotonu obrovskou váhu.

„V týmech se množí případy nákazy. Několik cyklistů v pelotonu během závodu kašle. Je podzim a počasí je chladnější, ale přesto se za takových podmínek nemůžete koncentrovat na závod,“ pokračoval De Gendt.

„Někteří jezdci chtějí pokračovat, někteří ne. Je to každého volba. Já patřím k těm, kteří by závod radši ukončili. Nejde ani tak o mě, ale mám strach o svou rodinu. Nechci nikoho nakazit,“ dodal.

Trojnásobný mistr světa Peter Sagan, který se italského etapového závodu účastní poprvé, se naopak do podobných soudů nechtěl pouštět. „Nejsem ten, kdo by měl o podobných věcech rozhodovat. Organizátoři by měli vědět, co dělají. My jsme tady od toho, abychom závodili, takže tu zůstáváme,“ řekl slovenský cyklista, který se letos po sérii druhých míst konečně dočkal prvního etapového triumfu na Giru.

Vegni: Musíme jít dál

De Gendt není v kritice ani zdaleka osamocený. Nizozemec Jos van Emden se ještě před odstoupením svého týmu Jumbo-Visma veřejně podivoval nad slabými bezpečnostními opatřeními uvnitř cyklistické „bubliny“. Podle něj hned na prvním hotelu bylo pět týmů ubytovaných společně s policisty doprovázejícími závod, neutrálními servismany, ale i bežnými turisty.

Asi nejdál zatím zašel tým EF Pro Cycling. Ten během pondělního volného dne zaslal pořadatelům oficiální podnět k ukončení závodu, jak uvedl Eurosport. Ředitel závodu Mario Vegni ale nechce o předčasném konci ani slyšet. A práci svého týmu brání.

„Opatření jsou jasně daná a stejná jako na dalších špičkových závodech. Nechápu, v čem by mělo být Giro nějak horší. Máme říjen a čísla nakažených jdou všude nahoru. V Itálii jsme měli během čtvrtka téměř devět tisíc pozitivních testů,“ citoval Vegniho server Cyclingnews.com.

„Virus se neobjevil včera a bude tu s námi možná i celý příští rok. Respektuji závodníky, jde především o jejich zdraví. Musíme jít dál – nejen cyklistika, ale celá společnost,“ uvedl ředitel závodu a zareagoval i na De Gendtova slova.

„Volal jsem jeho týmovému manažerovi a řekl mu, že musí dávat pozor na to, co říká do médií. Jeho pochybnosti, zda byli pozitivně testovaní pouze lidé kolem závodu Giro-E, se vůbec nezakládají na pravdě,“ dodal Vegni.

Závod tak prozatím pokračuje, v pátek krátce před polednem vyrazí peloton do 13. etapy. Nejlepší pozici má Portugalec Joao Almeida, který má v čele pořadí náskok 34 sekund před Nizozemcem Wilcem Keldermanem. A růžový dres nebude chtít pustit ze své moci ani na chvíli – každým dnem se totiž z průběžného vedení může stát celkové vítězství.

