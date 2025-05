Prodhomme ovládl horskou 19. etapu. Del Toro se přiblížil k celkovému triumfu na Giru

Zatímco v předchozích třech pokusech své snažení až do konce nedotáhl, tentokrát soupeři postupně odpadali, až nakonec po posledním nástupu necelých 30 km před cílem zůstal z početně skupiny v čele sám.

„Na tohle Giro jsem se tvrdě připravoval. Nechtěl jsem jet na celkové pořadí, chtěl jsem etapu,“ řekl v cíli Prodhomme.

„Na vítězství jsem se načekal hodně dlouho. Ale před třemi týdny jsem vyhrál svou první etapu a teď jsem zvítězil tady na Grand Tour, na Giru. Jsem strašně šťastný, je to moc, moc krásný den,“ radoval se Francouz s připomínkou etapového úspěchu v dubnovém závodu Kolem Alp.

Skupina hlavních favoritů se v etapě, v níž jezdci museli překonat pět těžkých stoupání a zvládnout takřka 5000 výškových metrů, držela pohromadě.

O útok se pokusil až Carapaz zhruba 7 km před cílem a na jeho nástup dokázal reagovat pouze Del Toro. Ekvádorec soupeře nedokázal setřást, v růžovém jedoucí Mexičan ho naopak v závěrečném spurtu porazil a díky bonifikacím za druhé místo získal další dvě sekundy k dobru.

„Měl jsem nohy na to, abych se s Richardem udržel. Nemohl jsem víc riskovat, ale byla to neuvěřitelná etapa. Uvidíme, jak mi to půjde dál. Mohlo by to být magické,“ řekl jednadvacetiletý Del Toro.

Čeští cyklisté v úniku nebojovali a do cíle dorazili s velkým odstupem v deváté desítce. Mathias Vacek byl klasifikován na 81. místě se ztrátou 36:28, Josef Černý byl o šest míst za ním o dalších osm sekund zpět.

V sobotu čeká peloton poslední náročná 205 km dlouhá prověrka s výjezdem na vrchařskou prémii nejvyšší kategorie na Colle delle Finestre a s cílem v lyžařském středisku v Sestriere. V neděli se už na celkové pořadí tradičně neútočí, na programu je sprinterská etapa se startem i cílem v Římě.

