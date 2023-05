Druhou etapu Gira vyhrál italský cyklista Milan. ‚Nemůžu tomu uvěřit, tohle je moje první Giro,‘ řekl

Druhou etapu Gira d'Italia vyhrál v hromadném spurtu italský cyklista Jonathan Milan, jenž startuje na své první Grand Tour. V růžovém trikotu lídra zůstal vítěz sobotní časovky Remco Evenepoel z Belgie. San Salvo (Itálie) 19:40 7. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklista Jonathan Milan se raduje z vítězství ve druhé etapě Gira | Foto: Reuters, Jennifer Lorenzini | Zdroj: Reuters

Dvaadvacetiletý Milan triumfoval po 202 kilometrech rovinaté etapy ve městě San Salvo. Člen týmu Bahrajn Victorious dosáhl největšího vítězství na silnici po úspěších na dráze: urostlý 194 cm vysoký cyklista je olympijským vítězem, mistrem světa a mistrem Evropy ve stíhacím závodu družstev a z mistrovství Evropy má také dvě zlata z individuální stíhačky.

„Je to neskutečné, nemám slov. Nemůžu tomu uvěřit, protože tohle je moje první Giro a druhá etapa. Včera jsem odjel docela dobrou časovku, byl jsem celkem spokojený. Dnes jsem makal, ale nedovedl jsem si představit, že dosáhnu na výhru,“ uvedl nečekaný vítěz Milan.

Evenepoel načal Giro jasným vítězstvím v úvodní časovce, Černý skončil dvaačtyřicátý Číst článek

V pelotonu prořídlém po hromadném pádu necelé čtyři kilometry před cílem za Milanem spurtovali David Dekker z Nizozemska a Australan Kaden Groves. Mezi zhruba patnáctkou jezdců, kteří skončili na zemi, byli i bývalí mistři světa Mark Cavendish z Británie a Dán Mads Pedersen.

Nehodě se vyhnul mistr světa Evenepoel a uhájil růžový dres lídra, který vybojoval sobotním triumfem v zahajovací časovce. Před druhým Filippem Gannou z Itálie má náskok 22 sekund. „Všechno bylo v klidu. Byli jsme vepředu, takže jsme se vyvarovali problémů, ale byl to myslím docela ošklivý pád. Tušil jsem, že se to stane, takže víme, koho z toho můžeme vinit. Ale to je cyklistika,“ řekl Evenepoel.

S časovou ztrátou dojeli do cíle ve druhé stovce všichni tři čeští cyklisté. Debutant Karel Vacek obsadil 132. pozici, Evenepoelovi kolegové z týmu Soudal-Quick Step Jan Hirt a Josef Černý se seřadili na 171. a 172. místě.

V pondělí je na programu 3. etapa mezi městy Vasto a Melfi o délce 216 km, v jejímž závěru jsou dvě kategorizovaná stoupání.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 2. etapa (Teramo - San Salvo, 202 km):

1. Milan (It./Bahrajn Victorious) 4:55:11, 2. Dekker (Niz./Arkéa-Samsic), 3. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 4. Marit (Belg./Intermarché-Circus-Wanty), 5. Mayrhofer (Něm./DSM), 6. Ackermann (Něm./SAE Team Emirates), ...132. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) -34, 171. Hirt, 172. Černý (oba ČR/Soudal-Quick Step) oba -2:16.