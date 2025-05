Vacek v sedmé etapě Gira přišel o bílý dres, převzal ho etapový vítěz Ayuso. Do čela se vrátil Roglič

Slovinec Primož Roglič se po sedmé etapě vrátil do čela Gira d'Italia. Vítězi závodu z roku 2023, jenž už letos v růžovém dresu jeden den strávil, stačilo k posunu do průběžného vedení čtvrté místo ve vrchařském dojezdu. Mathias Vacek, který nabral půlminutové manko, klesl na osmé místo. Premiérové etapové vítězství na Grand Tour vybojoval po nástupu v závěru Juan Ayuso, jenž navíc vystřídal Vacka v bílém dresu pro nejlepšího mladého jezdce. Tagliacozzo (Itálie) 18:24 16. 5. 2025 (Aktualizováno: 19:18 16. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklista Mathias Vacek před startem sedmé etapy Giro d'Italia vedle Madse Pedersena v růžovém dresu pro vedoucího záovdníka | Foto: Luca Zennaro | Zdroj: EPA / Profimedia

Vacek bojoval až do posledního stoupání do cíle 168 km dlouhé trasy ve skupině hlavních favoritů. Kontakt s nejlepšími ztratil až při nástupech soupeřů v závěru. V posledním kilometru pak Ayuso drtivým finišem vybojoval 14. vítězství kariéry.

Se čtyřsekundovým odstupem přivedl první skupinku jeho týmový kolega z UAE Emirates Isaac del Toro před Eganem Bernalem a Rogličem.

„V posledním kilometru začali útočit vrchaři a to na mě bylo příliš. Já mám vždycky radši pravidelné tempo. Ale ničeho nelituju, držel jsem se s nejlepšími vrchaři na světě,“ řekl v rozhovoru pro Eurosport po dojezdu Vacek, jenž v závěru spolupracoval s nakonec pátým týmovým kolegou ze stáje Lidl-Trek Giuliem Cicconem.





Juan Ayuso desbanca a Primoz Roglic en Tagliacozzo y logra una espectacular victoria en la primera gran etapa de este Giro.



El español se coloca a sólo 4'' del esloveno, nueva maglia rosa.



‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES.… pic.twitter.com/9XdrHi3ndU — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 16, 2025

Jejich lídr Mads Pedersen, který jel dosud v růžovém dresu, v úvodu 12 km dlouhého závěrečného stoupání do Tagliacozza z hlavní skupiny odpadl. Do cíle nakonec dojel s odstupem více než 15 minut.

Za Pedersenem s více než čtvrthodinovým mankem etapu dokončil i Josef Černý, jenž si při pádu v šesté etapě poranil nohu. Jan Hirt, jenž při čtvrtečním karambolu utrpěl zlomeninu v horní části stehenní kosti, už v závodu nepokračuje.

Ayuso si v závěru útok dokonale načasoval. „Věděl jsem, že budu mít jen jednu šanci na útok, při takhle explozivním finále nebude prostor na dva tři pokusy. Ostatní začali nastupovat dřív. Když jsem viděl ten odstup, šel jsem do toho naplno. Bylo důležité nejen vyhrát, ale získat zpátky to, co jsem ztratil v časovce,“ řekl Ayuso, jenž nyní zaostává za Rogličem jen o čtyři sekundy. Del Toro ztrácí devět sekund.