Pěkný den a hodně emocí, stále tomu nemohu uvěřit, raduje se po etapovém vítězství Černý

Český cyklistický fanoušek bude teď velké etapové závody sledovat s větším zájmem. Může za to Josef Černý, který vyhrál 19. etapu Gira d´Italia. Navázal na triumf Zdeňka Štybara na Tour de France z roku 2015 či vítězství Romana Kreuzigera na Giru 2012, a ukázal se tak cyklistickému světu. Asti (Itálie) 13:10 24. října 2020

Obyčejně Josef Černý odjede po etapě na hotel a nikdo mu pod ústa mikrofon nedává. V Itálii si ale užíval pocit vítěze a odpovídal anglicky na to, jak dobře zvládl únik. Pro Josefa Černého životní úspěch a nový pocit.

„Pěkný den, hodně emocí, všechno se tak seskupilo, že ještě teď tomu nemohu uvěřit. Doufám, že další vítězství přijdou příští rok. Určitě vím, že jsem nyní sebevědomější, budu si více věřit,“ přiznává v rozhovoru pro Radiožurnál Josef Černý, že v 27 letech dostává jeho kariéra nový rozměr.

Jezdec polské stáje CCC ukázal, že se s ním musí počítat nejen v časovkách, ve kterých dojel letos na Giru šestý, respektive pátý.

„Dá se říct, že nohy jsou super. Tým je spokojený, sponzor je spokojený. Je to velký výsledek. Doufám, že to takto bude pokračovat dál,“ vyhlíží Josef Černý svou budoucnost v sedle kola.

Vítězné ‚odblokování‘

Jeho výkony sleduje na dálku František Raboň, pětinásobný účastník Giro d´Italia. „Může to být průlomové myšlení pro jeho hlavu, že si člověk začne ještě víc věřit, když už patří mezi ty nejlepší. Může to člověku překliknout, a pak se začnou dít věci,“ očekává Raboň, že bychom mohli vídat Černého v čele závodu častěji.

A tak by tu mohly být pro sportovního fanouška další okamžiky, kdy nebude jen sledovat závodníky z cizích zemí, ale bude při etapách vyhlížet, jestli se vepředu objeví český závodník.

„Myslím, že to pro něj bude malé odblokování v tom, že toto dokáže, a bude se do toho pouštět daleko víc. Souhlasím, že pro českého fanouška by to mohlo být v příštích letech zajímavé,“ těší se na další velké etapové závody František Raboň.

Sobotní etapu Giro d´Italia bude sledovat s příjemným pocitem, že jeho krajan bude v pelotonu jako úřadující vítěz etapy.