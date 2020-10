‚Asi se to moc nezlepší, když už tam teď padá sníh.‘ Konec posunutého Gira v horách může zmrazit počasí

„Viděli jsme už první sníh, například v Andoře. Je otázka, jestli se ty etapy vůbec dojedou,“ povídá pro Radiožurnál jeden z historicky nejúspěšnějších Čechů na Giru Leopold König, který skončil před pěti lety celkově šestý.

Úvodní etapa – časovka jednotlivců – v sicilském Palermu by v sobotu teplotami měla připomínat léto, ale třeba 22. října peloton pojede přes průsmyk Stelvio v nadmořské výšce 2758 metrů nad mořem.

Aktuální popis přímo z místa může přidat trenér české snowboardcrossové reprezentace Marek Jelínek. „Asi před čtyřmi, pěti dny napadlo přes noc 30 centimetrů sněhu a nahoře dokonce asi 50 nebo 60. V příštích dnech má napadnout metr. V sedle jsme měli i minus 8 stupňů.”

A podobné mrazy pak můžou čekat na Stelviu i na cyklisty. Na říjen posunuli organizátoři Giro kvůli pandemii koronaviru z tradičního květnového termínu, ale i na jaře už zažili závodníci v minulosti třeba déšť se sněhem.

Ve druhé polovině října pak může být na Stelviu ještě horší počasí než v květnu. „Samozřejmě jestli už víte teď, tři týdny před samotným závodem, že už tam takto padá sníh, tak se to asi moc nezlepší,“ přidává pětinásobný účastník Gira František Raboň.

Těžké přejezdy ke konci

„Přejezdů přes 2000 metrů je tam mnohem víc než letos na Tour. Spousta z nich je v posledních třech dnech závodu. Je možné, že se to bude zkracovat,“ tvrdí Leopold König, podle kterého organizátoři nemůžou výrazně přesunout horské etapy směrem k začátku října, přestože později hrozí větší problémy s počasím.

„Dávat ty velké hory hned ze začátku je divácky neatraktivní z toho důvodu, že by se mohlo stát, že by bylo Giro po prvním týdnu rozhodnuté. Je to právě dynamika té Grand Tour, že závod vrcholí v druhém, třetím týdnu,” doplňuje König.

Jediným Čechem, který se postaví na start Gira v individuální časovce v sicilském Palermu bude Josef Černý. Vítězství neobhájí Ekvádorec Richard Carapaz, který nebyl stájí Ineos na závod nominován.