Milan si na Giru dospurtoval už pro třetí etapovou výhru, v celkovém vedení zůstává Pogačar

Třiadvacetiletý Milan těžil v závěru 179 km dlouhé etapy z Riccione do Centa z práce svého týmu Lidl-Trek, jenž mu připravil do posledních desítek metrů ideální pozici.

Olympijský vítěz v týmové stíhačce na dráze navázal na triumfy ze 4. a 11. etapy a vyhrál s velkým náskokem před Polákem Stanislawem Aniolkowským. Třetí byl Němec Phil Bauhaus.

