Českým lídrem na cyklistickém ME v Glasgow bude Štybar, závod rozdělil město

„Na tenhle závod jsem se těšil a připravoval jsem se zodpovědně. Forma by tam měla být, tedy minimálně podle čísel, a motivaci mám velkou. Když budu čekat na spurt, tak se mi může povést top deset, ale jel jsem se s většími ambicemi,“ říká pro Radiožurnál Štybar.

Silniční závod, který se pojede poslední den společných mistrovství Evropy, vede převážně ulicemi největšího skotského města.

„Je to samá levá pravá zatáčka, je tam několik stoupání, dvě jsou i celkem prudká hned po zatáčce. Jsou tam i úseky centrem Glasgow, kde jsou i velké hladké kostky, takže to bude i docela klouzat. Kdyby pršelo, tak to bude hodně náročné,“ popisuje trať reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Přípravy ale ovlivňují život ve městě. Obyvatelé i návštěvníci Glasgow se při čekání na městskou hromadnou dopravu musí vybavit velkou dávkou trpělivosti, autobusy mají velké zpoždění, mnohdy nepřijedou vůbec.

Takže je třeba využít taxislužbu. „No jo, je tam spousta objížděk. Nejhorší je, že ten závod město rozpůlil, nemůžeme v podstatě přejet z jedné strany na druhou. Prostě musíme jezdit jen horizontálně z východu na západ a obráceně. Hlavní ulice jsou kvůli cyklistice uzavřené," říká reportérovi Radiožurnálu taxikář na cestě k bazénu, kde se zas koná plavecký šampionát.

Ani na autobusové zastávce si není moc jistý tím, kam dojede. Jednorázový lístek za jednu libru a 70 centů je tak spíš los. Je zjevné, že nálada v autobuse není nic moc a ta známá britská láska k cyklistice se teď tiše schovala za zlostné obličeje.