Na kole po sjezdovce, úzkými uličkami mezi stromy a také v blátě a po kořenech. Takový byl závod mistrovství republiky v maratonu na horských kolech. V areálu na Dolní Moravě vyhrál s velkým náskokem Ondřej Cink. A byla to pořádná dřina, v sedle byl pět a půl hodiny a ostré stoupání přišlo hned po startu. Dolní Morava 19:11 25. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Cink. | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

„Trošku jsme to klukům ztížili, aby do toho práskli hned od začátku. Věřím, že nás za to nemusí mít rádi. Ten závod je opravdu hodně těžký,“ říká Filip Švestka, jeden z organizátorů 107 kilometrů dlouhého závodu plného stoupání a sjezdů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Málem jsem šel na hubu, popisoval vítězný cink náročný maraton horských kol

„Trať byla opravdu náročná. Jak kopcovitá, tak sjezdy dolů, hrozně technické. V tom posledním sjezdu už mě všechno bolelo a sotva jsem udržel řídítka. Ale snažil jsem se riskovat i v tom posledním sjezdu, kde jsem měl dvě krize, že jsem málem šel na hubu,“ vyprávěl závodě unavený Cink.

To se ale nakonec nestalo, a když Cink už v cíli poměrně dlouho popíjel sodovku, byl stále jediný, kdo závod dokončil. Jinými slovy - vyhrál s velkou rezervou.

Cink vyhrál dva týdny po mistrovství republiky v cross country i 107 kilometrů dlouhý maraton Číst článek

„Vůbec jsem nečekal, že jim takhle odjedu. Bylo to hrozně těžké. Je mi trochu líto kluků, protože se na to připravovali, byl to jejich vrchol,“ dodal vítěz.

Vrchol to byl třeba pro Martin Stoška, loňského vítěze maratonu. „V dnešní době se disciplíny tak prolínají, že když má člověk dobré nohy, může víceméně jaký závod. Viděli jsme Ondru, strávil rok na silnici a mohl konkurovat silničářům. Takže při jeho výkonnosti to rozhodně není ostuda. Jsem schopný ho trochu nahánět na cross country. Myslím, že když má člověk dobrou výkonnost, tak je schopný odjet dobrý závod,“ říká Stošek, který dojel druhý za vítězným Cinkem.