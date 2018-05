Do Nového Města se vrací elitní bikeři, české hvězdy mají co napravovat

Téměř přesně po roce bude hostit Vysočina Světový pohár závodníků na horských kolech. Trať v Novém Městě na Moravě za sebou má drobné úpravy, fanoušci i závodníci se o víkendu mohou těšit také na novou disciplínu – short track. Nové Město na Moravě 12:50 21. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kulhavý dojíždí do cíle druhý za Ninem Schurterem. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Jsme připraveni. Máme zkušenosti z minulých let, ale nic nepodceňujeme. Chceme, aby si ten víkend všichni užili a odcházeli z Vysočina Areny nadšení,“ řekl na stránkách Světového poháru v Novém Městě šéf organizátorů Petr Vaněk.

Ve Vysočina Areně týden před závody dolaďují tratě. Hlavní okruh se mírně zkrátil, takže mužská elita zřejmě pojede o jedno kolo víc, pořadatelé zkrátili jedno ze stoupání, které příliš rozdělovalo startovní pole.

„Pozměněná je i sekce BMX, která stále nabízí skoky, ale má nyní i variantu bez nich, která je ovšem delší,“ vysvětluje Vaněk s tím, že i vzhledem k oblíbenosti tratě mezi jezdci do ní nechce příliš zasahovat.

Velkou novinkou bude v Novém Městě short track – závod elitních jezdců na 25 minut. Na Vysočině se pojede v pátek po šesté hodině večer a půjde teprve o druhý závod v disciplíně v rámci SP v historii. Poprvé jeli bikeři zkrácenou verzi o minulém víkendu v německém Albstadtu.

Hlavní domácí hvězdou bude Jaroslav Kulhavý, kterému se vstup do sezony příliš nepovedl. V Albstadtu se mu hned v prvním kole zkroutil řetěz a když do druhého kola najížděl na 110. místě, odstoupil. „Byl to špatný den, ale těším se domů,“ napsal olympijský vítěz z Londýna na facebook.

Ondřej Cink měl v Německu ošklivě vypadající pád, ale ani ten by ho neměl od český díl seriálu připravit. Mezi ženami se budou snažit prosadi Jitka Škarnitzlová a Karla Štěpánová

Favoritem hlavního závodu bude olympijský vítěz a pětinásobný vítěz Světového poháru Nino Schurter ze Švýcarska, který první podnik ovládl o 16 vteřin. Závody a doprovodný program ale v areálu poběží od čtvrtka do nedělního odpoledne.

Hvězdy mezi bikery se o pár dní později představí i v Praze. Jaroslav Kulhavý i Nino Schurter se zúčastní tradičních Pražských schodů v samotném centru hlavního města.