Saganův rival prožil dva měsíce strachu. Gaviria může po vyléčení z koronaviru konečně na kolo

Kolumbijský cyklista Fernando Gaviria, jenž se v únoru nakazil koronavirem, se po dlouhé karanténě a náročném cestování domů mohl vrátit k tréninku. Elitní spurtér, který onemocněl během závodu WorldTour Kolem Spojených arabských emirátů, na sociálních sítích přiznal, že ho nemoc vylekala.

„Hodně se mi ulevilo a můžu začít s tréninkem doma,“ uvedl pětadvacetiletý Gaviria, jehož při závodu v SAE přepadly vysoké horečky.

V Abú Zabí strávil čtyři týdny v nemocnici, další dva týdny pak musel počkat, než mohl 9. dubna odletět speciálem s dalšími krajany a zdravotnickým materiálem do Kolumbie.

Dva měsíce bez kola

V Bogotě ho pak čekaly další dva týdny karantény, než mohl zamířit domů do Le Ceja. „Všichni jsme si mysleli, že to je jen taková hra, ale není. Docela mě to sejmulo a prožil jsem si pár dní strachu. Ale nakonec jsem se dostal domů,“ uvedl jezdec stáje Team SAE Emirates.

Gaviria patřil v posledních letech k nejlepším sprinterům v pelotonu. V roce 2017 ovládl bodovací soutěž na italském Giru a o rok později vyhrál dvě etapy na Tour de France.

Závod Kolem SAE byl kvůli nákaze předčasně ukončen. Cyklistická sezona je stejně jako další sportovní dění přerušena.